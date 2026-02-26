Türkiye'de de çok tüketiliyor: O ülkede artık 16 yaşın altına yasaklanıyor

İspanya hükümeti, 16 yaş altındaki çocuklara enerji içeceklerinin satışını yasaklamak için çalışma başlattı. Ayrıca 18 yaş altına aşırı kafein içeren içeceklerin satışının da sınırlandırılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Tüketim Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışmada, özellikle yüksek kafein oranına sahip ürünlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri mercek altına alındı. Taslak düzenlemenin kısa süre içinde kamuoyuna sunulması bekleniyor.

“UYKUSUZLUK, ENDİŞE VE TAŞİKARDİYE YOL AÇABİLİYOR”

Sağlık Bakanlığı, enerji içeceklerinin çocuklarda uykusuzluk, kaygı (anksiyete) ve taşikardi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkladı. Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların yüksek dozda kafeine karşı daha hassas olduğuna dikkat çekiyor.

İNGİLTERE DE BENZER ADIM ATMIŞTI

İngiltere de geçtiğimiz Eylül ayında benzer bir karar aldığını açıklamıştı. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Çocukların her gün çift espressoya eşdeğer kafein tüketmesi kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.