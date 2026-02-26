Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar

Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya ulaştığı bildirildi.

Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar
Çiğdem Berfin Sevinç

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora ve Uba kentlerini etkisi altın alan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu.

Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar 1

46 ÖLÜ, 21 KİŞİ BULUNAMIYOR

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatı, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini, kayıp sayısının ise 21 olduğunu açıkladı.

Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar 2

3600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Selin en fazla etkilediği Juiz de Fora’da yaşayan 3 bin 600 kişinin yüksek risk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazardan pazı diye aldı, zehirli ot çıktı!Pazardan pazı diye aldı, zehirli ot çıktı!
Müdahaleye gidip mahsur kaldılar!Müdahaleye gidip mahsur kaldılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sel Brezilya heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.