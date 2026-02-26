Ülke kabusu yaşıyor: Ana yollar nehre döndü! Resmen sular altında kaldılar

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora ve Uba kentlerini etkisi altın alan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu.

46 ÖLÜ, 21 KİŞİ BULUNAMIYOR

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatı, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini, kayıp sayısının ise 21 olduğunu açıkladı.

3600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Selin en fazla etkilediği Juiz de Fora’da yaşayan 3 bin 600 kişinin yüksek risk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.