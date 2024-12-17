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  4. Türkiye'de de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Janis Timma intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı!

Türkiye'de de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Janis Timma intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 09:40
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Bir dönem Darüşşafaka'da forma giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma intihar ederek yaşamına son verdi. Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski eşi Timma’nın cansız bedeni Moskova'da bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'de de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Janis Timma intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı!

2023/24 sezonunda Darüşşafaka forması da giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma’nın intihar ettiği öğrenildi.

Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski eşi Timma’nın cansız bedeni Moskova'da bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulundu.

TELEFONUNDAKİ YAZI ANLAŞILAMADI

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Vefat eden oyuncunun yanındaki telefonunun ekranında "Anna’yı Ara" yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORDU

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9 Aralık’ta ünlü şarkısı Anna Sedokova’dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 2020’den beri evli olan çiftin, çocukları bulunmuyor. 32 yaşındaki Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.

TAKİPÇİLERİ FARK ETMİŞTİ

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İntihar eden basketbolcu Janis Timma, iki ay önce sosyal medya hesaplarında tuhaf bir video yayınlamıştı. O zaman birçok takipçisi onun intihara hazırlandığını düşünmüştü. Ayrıca Timma, boşanmadan önce ve sonra sosyal medya hesaplarında sık sık depresif "hikayeler" paylaşıyordu.

Euroleague'de 5 sezon oynayan Timma ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.

Anahtar Kelimeler:
İntihar Basketbol son dakika
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