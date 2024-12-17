Türkiye'de de forma giymişti! Ünlü basketbolcu Janis Timma intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı!

2023/24 sezonunda Darüşşafaka forması da giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma’nın intihar ettiği öğrenildi.

Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski eşi Timma’nın cansız bedeni Moskova'da bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulundu.

TELEFONUNDAKİ YAZI ANLAŞILAMADI

Vefat eden oyuncunun yanındaki telefonunun ekranında "Anna’yı Ara" yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORDU

9 Aralık’ta ünlü şarkısı Anna Sedokova’dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 2020’den beri evli olan çiftin, çocukları bulunmuyor. 32 yaşındaki Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.

TAKİPÇİLERİ FARK ETMİŞTİ

İntihar eden basketbolcu Janis Timma, iki ay önce sosyal medya hesaplarında tuhaf bir video yayınlamıştı. O zaman birçok takipçisi onun intihara hazırlandığını düşünmüştü. Ayrıca Timma, boşanmadan önce ve sonra sosyal medya hesaplarında sık sık depresif "hikayeler" paylaşıyordu.

Euroleague'de 5 sezon oynayan Timma ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.