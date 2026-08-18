Türkiye'de dikkat çeken karar! Bu ilimizde erkeklerin şort giymesi yasaklandı

Batman'da bir TOKİ sitesinin yönetimi, sakinlere gönderdiği duyuruda site içerisinde uyulması gereken kuralları paylaşırken erkeklerin kıyafetlerine ilişkin dikkat çeken bir maddeye de yer verdi.

ERKEKLERİN ŞORTLA DOLAŞMASINA YASAK

Site sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundan yapılan bilgilendirmede, ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giymesine izin verilmeyeceği belirtildi. Yönetim, söz konusu kararın vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından alındığını bildirdi. Böylece erkeklerin site yerleşkesi içerisindeki ortak alanlarda şortla dolaşması yasaklanmış oldu.

WHATSAPP GRUBUNDAN DUYURULDU

Site yönetiminin aldığı kararın sakinlere WhatsApp üzerinden bildirilmesiyle birlikte uygulama kısa sürede tartışma konusu haline geldi. Karar, bir taraftan toplu yaşam alanlarında yönetimlerin koyabileceği ortak kurallar açısından değerlendirilirken diğer taraftan kişilerin giyim tercihlerine müdahale edildiği gerekçesiyle eleştirildi.

SİTE SAKİNLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Yeni uygulamaya ilişkin site sakinlerinin görüşleri de farklılaştı. Bazı vatandaşlar ortak yaşam alanlarında belirli kuralların bulunmasının doğal olduğunu savunarak yönetimin kararını destekledi.

Bazı site sakinleri ise insanların kıyafet tercihlerinin kişisel özgürlük kapsamında olduğunu belirterek şort yasağına tepki gösterdi. Böylece yönetimin şikayetler üzerine aldığı karar, site içerisinde ortak yaşam kuralları ile kişisel tercihler arasındaki sınırı yeniden tartışmaya açtı.