Türkiye’de ebeveynler çocuklarının internette geçirdiği süreye karışmıyor!

Ebeveynlerin bunu, çocukların kendi internet faaliyetlerini denetleyebilmesini sağlamak için yaptığı belirlendi. Ancak, ebeveynlerin yüzde 73,1 internette çok fazla vakit geçirdiklerini ve yüzde 78’i de internet ve mobil cihaz kullanımının aile yaşantılarına etki ettiğini dile getirdi.

Dijital aktivitelerin alışkanlık haline gelebileceğine ve çocukları gerçek dünyadan ciddi bir şekilde koparabileceğine dair şüphe yok. Modern ebeveynlerin yarısından fazlası internete ayrılan süre konusunda çocuklarına güvenmeyi tercih ediyor. Daha da ilginci bu yönelim annelerde daha sık görülüyor. Anneler internete ara verme konusunda çocuklarına daha çok güveniyor. Türkiye’de annelerin yüzde 69,9’u bu şekilde davranırken babalarda ise bu oran yüzde 59,4.

Ancak konu yalnızca ebeveynlerin kontrolü bırakıp internette geçirilen süre için çocuklarına güvenmesiyle sınırlı değil. Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52,3’ü çocuklarının internette neler yaptığını kontrol etmeye gerek duymuyor. Çocuklar çevrimiçi uygulamalara ve internette dolaşmaya daha yatkın olsalar da siber riskler yalnızca bir tık uzakta olduğundan bu çok riskli bir strateji haline geliyor.