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Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler belli oldu! Değişiklik için talepler peş peşe geliyor

Türkiye'de bazı vatandaşlar, yıllardır kullandıkları isim veya soyadlarını değiştirmek için resmi yollara başvuruyor. Kimi zaman günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan bir soyadı, kimi zaman da yıllar önce nüfus kaydına yanlış geçirilen tek bir harf değişiklik talebinin nedeni olabiliyor. İşte en çok değiştirilen 10 soyisim.

Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler belli oldu! Değişiklik için talepler peş peşe geliyor
Gökçen Kökden

İsim ve soyisim değiştirmek için vatandaşlar resmi yollara başvuruyor ve bu aşamada birbirinden farklı gerekçeler ortaya çıkıyor. Söylenmesi zor ifadeler, kişiyi rahatsız eden anlamlar ve nüfus kayıtlarına geçmiş yazım yanlışları bunların başında geliyor. Peki Türkiye'de en çok hangi soyisimleri değiştiriliyor?

DEĞİŞTİRİLMEK İSTENEN SOYADLARI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye de en çok değiştirilen soyisimler belli oldu! Değişiklik için talepler peş peşe geliyor 1

Günlük yaşamda kişileri zor durumda bırakabildiği gerekçesiyle değiştirilmek istenen bazı soyadları özellikle dikkat çekiyor. Bu kapsamda öne çıkan soyadları arasında Top, Koyun, Satılmış, Coşkun, Çakal, Deli, Karabaş, Çürük, Çıplak ve Kör bulunuyor.

SADECE SOYADLARI DEĞİL, İSİMLER DE DEĞİŞİYOR

Türkiye de en çok değiştirilen soyisimler belli oldu! Değişiklik için talepler peş peşe geliyor 2

Nüfus kayıtlarında değişiklik talebi yalnızca soyadlarıyla sınırlı değil. Özellikle geçmiş yıllarda kayıtlara yanlış geçirilen, harfi eksik veya farklı yazılan isimler de düzeltiliyor. Olumsuz anlam taşıdığı düşünülen bazı isimlerde ise tamamen farklı bir ada geçiş yapılabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre en fazla vazgeçilen veya güncellenen 10 isim arasında oldukça dikkat çekici örnekler bulunuyor.

Listenin 10'uncu sırasında Keziban yer alıyor. Bu isimdeki fazladan sesli harf çıkarılarak kayıt Kezban şeklinde düzeltiliyor.

9'uncu sıradaki Perişan ise diğer örneklerden ayrılıyor. Kelimenin olumsuz anlamı nedeniyle bu ismi taşıyan bazı vatandaşlar isimlerini tamamen değiştirme yoluna gidiyor.

8'inci sırada Firdes bulunuyor. Telaffuz sırasında kaybolan “v” harfinin kayıtlara da yansıması sonucu ortaya çıkan isim, yapılan düzeltmeyle Firdevs haline getiriliyor.

7'nci sıradaki Esme için tercih edilen düzeltme ise Esma oluyor.

Listenin 6'ncı sırasında Ümüt bulunuyor. Eski telaffuz biçiminin nüfus kayıtlarına yansıyan örneklerinden biri olan isim, Ümit şeklinde değiştiriliyor.

5'inci sırada yer alan Hava, tek harflik bir değişiklikle Havva olarak kayda geçiriliyor. Böylelikle hem kelime anlamıyla oluşabilecek karışıklık ortadan kaldırılıyor hem de ismin doğru yazımına geçiliyor.

“MEMET” KAYITLARI “MEHMET” OLUYOR

Listenin 4'üncü sırasında ise Türkiye'de oldukça yaygın bir ismin farklı yazılmış hali var. Geçmişte söyleniş biçiminin doğrudan nüfus kaydına geçirilmesiyle ortaya çıktığı belirtilen Memet, yapılan başvurularla Mehmet olarak düzeltiliyor.

3'üncü sıradaki Rabiye de benzer şekilde yazımı değiştirilen isimlerden. Kayıtlardaki bu isim Rabia haline getiriliyor.

İkinci sırada Sümeyya bulunuyor. İsmin sonundaki harf farklılığı düzeltilerek Sümeyye şeklinde kaydediliyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA “YUNİS” VAR

En fazla güncellenen isimler listesinin zirvesinde ise Yunis yer alıyor. Nüfus kayıtlarında bu şekilde bulunan isimler, yapılan başvurular sonucunda büyük ölçüde Yunus olarak düzeltiliyor.

Böylece listedeki isimlerin önemli bir bölümünde tamamen yeni bir isim seçmek yerine geçmişten gelen yazım veya telaffuz farklılıklarının giderildiği görülüyor. Bazı örneklerde ise ismin taşıdığı anlam, vatandaşların değişiklik istemesinde belirleyici oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
isim nüfus
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