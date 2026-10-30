Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Football Manager 27 ücretsiz oynanabiliyor! İşte son tarih ve erişim sağlanabilen platformlar

Football Manager 27, resmi çıkışından önce oyunculara ücretsiz olarak sunuldu. PC ve Mac kullanıcıları, oyunun Launch Preview sürümünü 3 Kasım'a kadar herhangi bir satın alma işlemi yapmadan deneyebilecek. Üstelik bu sürümde oluşturulan kayıtlı oyunlar, tam sürüme aktarılabilecek.

Football Manager 27 ücretsiz oynanabiliyor! İşte son tarih ve erişim sağlanabilen platformlar
Enes Çırtlık

Sports Interactive, Football Manager 27 için farklı bir erken erişim yöntemi benimsedi. Geçen yılki Beta ve Advanced Access uygulamasına benzeyen Launch Preview sürümü, bu kez yalnızca ön sipariş verenlere özel değil, tüm oyunculara ücretsiz olarak açıldı.

FOOTBALL MANAGER 27 HANGİ PLATFORMLARDA ÜCRETSİZ OYNANABİLİYOR?

Football Manager 27 Launch Preview, 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden PC ve Mac oyuncularına ücretsiz olarak sunuluyor. Xbox Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneleri de bu sürüme erişebiliyor.

Ücretsiz deneme süresinde oluşturulan kayıtlı oyunlar, Football Manager 27'nin tam sürümüne ve ücretli Launch Preview sürümüne aktarılabilecek. Ayrıca Football Manager 24 ve Football Manager 26'daki kayıtlı oyunların da yeni oyuna taşınması mümkün olacak. Serinin Football Manager 25 adlı bir oyunu çıkmadığını da hatırlatmak gerekiyor.

ÖN SİPARİŞ VERENLER 3 KASIM'DAN SONRA DA OYNAYABİLECEK

Football Manager 27'nin ücretsiz Launch Preview erişimi 3 Kasım'da sona erecek. Ancak oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, bu tarihten sonra da Launch Preview sürümüne erişmeye devam edebilecek.

Advanced Access ön sipariş avantajı olmayı sürdürdüğü için bu oyuncular, oyunun resmi çıkışından önce oynamaya devam edebilecek.

Öte yandan Launch Preview sürümünün, henüz hak sahiplerinin onay sürecinde olan bilgiler içereceği belirtiliyor. Bu nedenle oyun veritabanındaki bazı verilerin şu an için gerçek dünyadaki durumu doğru yansıtmayabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle bazı oyuncu ve kulüpler henüz veritabanında yer almayabilir.

Football Manager 27 ücretsiz oynanabiliyor! İşte son tarih ve erişim sağlanabilen platformlar 1

FOOTBALL MANAGER 27'DE HANGİ YENİLİKLER VAR?

Football Manager 26'nın getirdiği köklü değişikliklerin ardından gelen Football Manager 27, birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor.

Yeni oyunda kullanıcı arayüzü ve maç motorunda kapsamlı geliştirmeler yapılıyor. Ayrıca Tactical Tweaks ve Tactical Effectiveness özelliklerinin eklenmesiyle antrenman ve saha kenarı yönetiminde de yeni iyileştirmeler sunuluyor.

Football Manager 27, PC tarafında Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden, ayrıca Mac platformunda oyuncularla buluşacak. Oyun, Xbox Game Pass ve PC Game Pass üzerinden de erişilebilir olacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürüklediİstanbul'da fotoğraf çekimi kabusa döndü! Dev balonlar kadını böyle sürükledi
Canlı yayında yaptığı hata 600 bin liraya mal oldu!Canlı yayında yaptığı hata 600 bin liraya mal oldu!

Anahtar Kelimeler:
Oyun Football Manager
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.