Football Manager 27 ücretsiz oynanabiliyor! İşte son tarih ve erişim sağlanabilen platformlar

Sports Interactive, Football Manager 27 için farklı bir erken erişim yöntemi benimsedi. Geçen yılki Beta ve Advanced Access uygulamasına benzeyen Launch Preview sürümü, bu kez yalnızca ön sipariş verenlere özel değil, tüm oyunculara ücretsiz olarak açıldı.

FOOTBALL MANAGER 27 HANGİ PLATFORMLARDA ÜCRETSİZ OYNANABİLİYOR?

Football Manager 27 Launch Preview, 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden PC ve Mac oyuncularına ücretsiz olarak sunuluyor. Xbox Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneleri de bu sürüme erişebiliyor.

Ücretsiz deneme süresinde oluşturulan kayıtlı oyunlar, Football Manager 27'nin tam sürümüne ve ücretli Launch Preview sürümüne aktarılabilecek. Ayrıca Football Manager 24 ve Football Manager 26'daki kayıtlı oyunların da yeni oyuna taşınması mümkün olacak. Serinin Football Manager 25 adlı bir oyunu çıkmadığını da hatırlatmak gerekiyor.

ÖN SİPARİŞ VERENLER 3 KASIM'DAN SONRA DA OYNAYABİLECEK

Football Manager 27'nin ücretsiz Launch Preview erişimi 3 Kasım'da sona erecek. Ancak oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, bu tarihten sonra da Launch Preview sürümüne erişmeye devam edebilecek.

Advanced Access ön sipariş avantajı olmayı sürdürdüğü için bu oyuncular, oyunun resmi çıkışından önce oynamaya devam edebilecek.

Öte yandan Launch Preview sürümünün, henüz hak sahiplerinin onay sürecinde olan bilgiler içereceği belirtiliyor. Bu nedenle oyun veritabanındaki bazı verilerin şu an için gerçek dünyadaki durumu doğru yansıtmayabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle bazı oyuncu ve kulüpler henüz veritabanında yer almayabilir.

FOOTBALL MANAGER 27'DE HANGİ YENİLİKLER VAR?

Football Manager 26'nın getirdiği köklü değişikliklerin ardından gelen Football Manager 27, birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor.

Yeni oyunda kullanıcı arayüzü ve maç motorunda kapsamlı geliştirmeler yapılıyor. Ayrıca Tactical Tweaks ve Tactical Effectiveness özelliklerinin eklenmesiyle antrenman ve saha kenarı yönetiminde de yeni iyileştirmeler sunuluyor.

Football Manager 27, PC tarafında Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden, ayrıca Mac platformunda oyuncularla buluşacak. Oyun, Xbox Game Pass ve PC Game Pass üzerinden de erişilebilir olacak.