Türkiye’de eşi benzeri yok: Ballıhoca köyünde sıralı aileler!

Tekirdağ’ın Ballıhoca köyünde yaşayan bazı ailelerin soyadları, Birelma’dan Dokuzelma’ya kadar sıra ile gidiyor. 1935’te Kırım’dan göç eden aileler, Soyadı Kanunu sonrası nüfus memurunun belirlediği bu sıra ile isimlendirildiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca köyü, Türkiye'de eşi benzeri az görülen soyadı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Köyde yaşayan bazı ailelerin soyadlarının "Birelma, İkielma, Üçelma, Dörtelma, Beşelma, Altıelma, Yedielma, Sekizelma ve Dokuzelma" şeklinde sıralanması, ziyaret edenleri hayrete düşürüyor.

GÖÇLE GELEN SOYADLARI

Köy halkının bir kısmı, 1935 yılında Kırım'daki Beşelma bölgesinden Türkiye'ye göç eden ailelerden oluşuyor. 1934 yılında yürürlüğe giren Soyadı Kanunu'nun ardından, köye yerleşen ailelere bir yıl sonra soyadları verildi.

İddiaya göre köydeki aile reisleri geldikleri yerin adı olan "Beşelma" soyadını almak istedi. Ancak aralarında anlaşma sağlanamayınca dönemin nüfus memuru devreye girdi. Soyadları, aile büyüklerinin yaş sırasına göre belirlendi. Böylece en yaşlıya "Birelma", ardından "İkielma", "Üçelma" diye devam eden sıra, "Dokuzelma"ya kadar uzandı.

NÜFUS MEMURU TARTIŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN YAPMIŞ

Köyde bu durumun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı görüşler de bulunuyor. Bazı köylüler, nüfus memurunun yaşanan tartışmalara kızarak bu yöntemi uyguladığını öne sürerken, bazıları ise bunun pratik bir çözüm olduğunu savunuyor.
81 yaşındaki Nazım Dörtelma, o döneme dair şu ifadeleri kullandı:

"1935'te babamlar burada Çorlu Ereğlisi'ne gemiyle geliyor. Vapurun ismi de Nazım. Benim ismimi de ondan Nazım koymuşlar. E diyeceğim, bizimkiler o zaman Türkçe bilmiyor ki. Tatar olarak konuşuyorlar. Yaşlı bir nine varmış. Nine diyor ki yavrum diyor. Romanya'da pek elma olmuyor biliyor musun? Elmaya alma diyorlar bizimkiler, Tatarcada. Alma deyince şimdi memur nüfus soyadı verecek. Soyadını demiş anlaşamıyorlar da bir taraftan. Elma, Birelma, İkielma, Üçelma, Dörtelma, Beşelma.

Altı, yedi, sekiz, dokuza kadar hep akraba bunlar. Soy ismi ordan geliyor. Elma olarak yani. Burada şimdi 3 hane var. Dörtelma biz. Beşelma Ramazanlar. Bunların çoğusu Eskişehir, Bursa, Polatlı hep buralara gitmişler."

"ŞİMDİ İKİ-ÜÇ ELMA KALDI"

Köy muhtarı Şaban Topçuoğlu ise zamanla göçlerin arttığını belirterek, "Zamanında Romanya'dan gelip buralara yerleşmişler. Daha önce elmalar hepsi buradaymış. Şimdi iki-üç tane kaldı. Tabii şu anda Birelma, Beşelma, Dörtelma köyde. Kalanları hepsi il dışına göç etti" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leicester maçı öncesi gergin anlar! Sunucuyu ittirip...Leicester maçı öncesi gergin anlar! Sunucuyu ittirip...
Yaptırdığı estetik sonrası tüm yüzü iltihaplandı!Yaptırdığı estetik sonrası tüm yüzü iltihaplandı!

En Çok Okunan Trend Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

