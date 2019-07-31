Türkiye’de görülmesi gereken 10 antik kent

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizde çok önemli tarihi alanlar var. Ülkemizin bütün bölgelerinde sıklıkla rastlayacağımız kahverengi tabelaları çok sık takip ederiz. Türkiye'nin her bir yanı antik şehirler ya da ören yerleri ile dolu. Ülkemde gezdiğim tarihi değeri yüksek bu değerlerimizi sizler için hazırlamaya çalıştım. Farklı bölgelere dağılmış yüzlerce ören yeri ya da antik şehir olmasına rağmen beni etkileyenler ise aşağıda belirtmiş olduklarım oldu. Eğer zamanınız olur ya da yolunuz düşerse bu şehirlere bir ziyaret edin, gezin görün, hak vereceksiniz. İşte Türkiye'de görülecek 10 Ören Yeri: EFES ANTİK ŞEHRİ / İZMİR: İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Harabeleri dünyaca tanınan ülkemizin en çok ziyaret edilen ziyaret alanlarının başında gelir. Efes harabelerinde bana göre en ilgi çekici yeri ise Celcus kütüphanesi ve yamaç evlerdir. Klasik Yunan döneminde İyonya’nın 12 şehrinden biri olan Efes antik şehrini bence mutlaka ziyaret etmelisiniz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı araç kiralama ile hem buraya hem de diğer antik kentlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

ÇATALHÖYÜK / KONYA: Türkiye’de bir çok tarihi alan gezmeme rağmen en etkilendiğim yerlerden biri de Çatalhöyük oldu. Dünyanın en eski yerleşimlerden biri olan Çatalhöyük ören yeri. Konya şehir merkezinden bir saat uzaklıkta Çumra ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Buradaki eski yerleşim yerlerini görebilir (şu an da hala kazı çalışması devam etmektedir), küçük müzesinde tarihini öğrenebilir, örnek eski yaşam evlerini ziyaret ederek eski yaşamlarına dair izlenimler edinebilirsiniz. BERGAMA ANTİK KENTİ / İZMİR: Pergamon krallığının başkenti olan tarihi yer günümüzde İzmir’den iki saat uzaklıktaki Bergama ilçesinin zirvesinde yer almakta. Akropol ve Asklepion olarak ikiye ayrılan Antik şehir ülkemin görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Akropol'da ki ana tapınak ise Almanya’nın Berlin şehrindeki müzede bulunmaktadır. Akropol’e araç ile ya da ilçe çıkışından teleferik ile ulaşabilirsiniz. Yukarıdan Bergama havzasını gördüğünüzde nefis görüntüsü sizi büyüleyecektir. GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA: Şanlıurfa merkezinden yaklaşık 20 km uzaklığındaki ören yeri ülkemin en önemli tarihi alanlarına sahip yerlerinin başında gelmekte. İlk yerleşimlerin bulunduğuna dair kalıntıların olduğu Göbeklitepe büyük bir tarihe sahip. Şu an büyük restorasyon yapılarak çatısı kapatılıyor, bildiğim kadarıyla bir sene kadar restorasyon süreci yaşayacak. Fakat Göbeklitepe’de gün yüzüne çıkarılan büyük yazıtların bire bir kopyasını Şanlıurfa müzesinde görebilirsiniz.

HİERAPOLİS ANTİK KENTİ / DENİZLİ: Hierapolis antik şehri Denizli şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Karahayıt ilçesindedir. Pamukkale Travertenleri ile yan yana bulunmaktadır. Büyük amfi tiyatrosu, Frontinus caddesi, Agora, Ion sütun başlıklı ev en dikkat çekici ziyaret alanlarındandır. SAGALASSOS / BURDUR: Bunca zaman ziyaret etmediğime çok üzüldüğüm Sagalassos Antik Şehri, Burdur ilinin Ağlasun ilçesinden 7 km uzaklıkta. Kendi aracınız haricinde ulaşım çok zor. Ama ziyaret edin inanın ki değecektir. Büyük bir alana sahip ören yerinde Yukarı Agora’daki Antoninler çeşmesi ise muhteşem. AİZONİA ANTİK KENTİ / KÜTAHYA: Çavdarhisar ilçesi sınırları içinde bulunan Aizonai Antik Kenti, ülkemde ayakta kalan en güzel tarihi alanlardan birisi. Özellikle Zeus tapınağı ve önündeki heykel ile hemen 1 km ilerisindeki Dünyanın ilk Ticaret Borsası ise ziyaret edilmelidir. MOZAİK EVLER / KAHRAMANMARAŞ: Ben Mozaik eserlerin çoğunlukla Gaziantep’te olduğunu düşünürdüm, oysaki ne kadar çok yanılmışım. Şanlıurfa’da bile daha fazla olduğunu belirtmek isterim. Ama Kahramanmaraş’ta gördüklerim ise beni hayretler içerisine düşürdü. Kent merkezindeki bir mahalle tamamıyla istimlak edilip mozaikler gün yüzüne çıkartılıyor. Ziyaret edilebilmesi şu an mümkün değil, lakin fotoğrafları ve ziyaretimi bende özel izinle gerçekleştirebildim.