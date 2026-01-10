Türkiye'de herkes kullanıyor! Meğer o hareket küfür sayılıyormuş

Dünyanın her yerinde sözlü iletişimin yanında el hareketleriyle de bazı duygularımızı anlatabiliyoruz. Türkiye'de de kültürümüzde yerleşen birçok el hareketi var. O el hareketlerinden biri de özellikle bir yemeği beğendiğimizde yaptığımız hareket.

KÜFÜR SAYILIYOR

Fakat bu hareket başka ülkelerde küfür anlamına geliyor. Sosyal medyada gündem olan bir videoda Özbekistan’da çorba içen bir kadın, çorbayı çok beğendiğini anlatmak için “çok lezzetli” anlamında el hareketini yapıyor.

Yanındaki Özbek arkadaşı da hemen elini tutup uyarıyor: “Sakın burada onu yapma; Türkiye’de güzel ve harika anlamına gelir ama Özbekistan’da küfür sayılır.” Sadece Özbekistan'da değil, Kazakistan'da da küfür anlamına geliyor.