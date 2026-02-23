Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan ayında Türkiye’de iftarı en geç açan il Çanakkale olurken, en erken açan il ise Iğdır oldu.
Türkiye’nin en doğusunda yer alan şehirler, güneşin daha erken batması nedeniyle iftarı da daha erken açıyor.
Iğdır
Ağrı
Kars
Ardahan
Van
Muş
Bitlis
Hakkari
Erzurum
Şırnak
Türkiye’nin en batısındaki şehirler ise güneşin daha geç batması nedeniyle iftarı daha geç yapıyor.
Çanakkale
Edirne
Tekirdağ
Kırklareli
İzmir
Balıkesir
Aydın
Muğla
Manisa
Uşak
Özellikle Çanakkale, Türkiye’nin en batı noktalarından biri olması nedeniyle iftarı en geç açan il olarak öne çıkıyor.
2026 Ramazan ayında her yıl olduğu gibi doğu illeri iftarı ilk açan şehirler olurken, batı illeri orucunu en son açan şehirler arasında yer alacak. 2026'da Türkiye genelinde ortalama oruç süresi yaklaşık 13 saat civarında olacak.
