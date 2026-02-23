Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan ayında Türkiye’de iftarı en geç açan il Çanakkale olurken, en erken açan il ise Iğdır oldu.

EN ERKEN İFTAR IĞDIR’DA

Türkiye’nin en doğusunda yer alan şehirler, güneşin daha erken batması nedeniyle iftarı da daha erken açıyor.

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en erken iftar açan iller:

Iğdır

Ağrı

Kars

Ardahan

Van

Muş

Bitlis

Hakkari

Erzurum

Şırnak

EN GEÇ İFTAR ÇANAKKALE’DE

Türkiye’nin en batısındaki şehirler ise güneşin daha geç batması nedeniyle iftarı daha geç yapıyor.

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en geç iftar açan iller:

Çanakkale

Edirne

Tekirdağ

Kırklareli

İzmir

Balıkesir

Aydın

Muğla

Manisa

Uşak

Özellikle Çanakkale, Türkiye’nin en batı noktalarından biri olması nedeniyle iftarı en geç açan il olarak öne çıkıyor.

DAKİKALARLA DEĞİŞEN İFTAR SAATLERİ

2026 Ramazan ayında her yıl olduğu gibi doğu illeri iftarı ilk açan şehirler olurken, batı illeri orucunu en son açan şehirler arasında yer alacak. 2026'da Türkiye genelinde ortalama oruç süresi yaklaşık 13 saat civarında olacak.