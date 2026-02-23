Mynet Trend

Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde?

Ramazan ayında, "Türkiye’de iftarı en son hangi şehir açar?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur vakitleri illere göre dakika farkıyla değişiyor. Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen vakitlerde doğu illeri orucunu daha erken açarken, batı illerinde iftar daha geç oluyor.

Sedef Karatay Bingül

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan ayında Türkiye’de iftarı en geç açan il Çanakkale olurken, en erken açan il ise Iğdır oldu.

[RAMAZAN’DA TÜRKİYE’DE İLLERİN ORUÇ SÜRELERİ](https://www.mynet.com/adana/namaz-vakitleri

Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde? 1

EN ERKEN İFTAR IĞDIR’DA

Türkiye’nin en doğusunda yer alan şehirler, güneşin daha erken batması nedeniyle iftarı da daha erken açıyor.

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en erken iftar açan iller:

Iğdır

Ağrı

Kars

Ardahan

Van

Muş

Bitlis

Hakkari

Erzurum

Şırnak

Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde? 2

EN GEÇ İFTAR ÇANAKKALE’DE

Türkiye’nin en batısındaki şehirler ise güneşin daha geç batması nedeniyle iftarı daha geç yapıyor.

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en geç iftar açan iller:

Çanakkale

Edirne

Tekirdağ

Kırklareli

İzmir

Balıkesir

Aydın

Muğla

Manisa

Uşak

Özellikle Çanakkale, Türkiye’nin en batı noktalarından biri olması nedeniyle iftarı en geç açan il olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler: En uzun oruç hangi şehirde? 3

DAKİKALARLA DEĞİŞEN İFTAR SAATLERİ

2026 Ramazan ayında her yıl olduğu gibi doğu illeri iftarı ilk açan şehirler olurken, batı illeri orucunu en son açan şehirler arasında yer alacak. 2026'da Türkiye genelinde ortalama oruç süresi yaklaşık 13 saat civarında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar Sahur En uzun oruç hangi ilde tutulacak En kısa oruç hangi ilde tutulacak
