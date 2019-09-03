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Türkiye'de ilk kez 'rakun köpeği' görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 03.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Ormanları'nda yürütülen proje kapsamında kurulan fotokapana, Türkiye'de daha önce rastlanmayan "rakun köpeği" takıldı. İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakun köpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Iğdır Üniversitesinde görevli akademisyenlerle yürütülen "Sarıkamış Ormanları, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Etobur Türlerin Araştırılması Projesi" kapsamında bölgeye kurulanlar fotokapanlarda rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntüleri kaydedildi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'de ilk kez Sarıkamış Ormanları'nda görüntülenen rakun köpeğinin doğal yayılış alanı Japonya, Çin ve Rusya'nın doğusu olarak biliniyor.

İSTİLACI BİR TÜR

İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakun köpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor. En yakın yayılım alanı olarak Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Gürcistan biliniyor.

Yabancı ve istilacı olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde bu türle mücadele ediliyor. Söz konusu türle ilgili DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri çalışmalara başlarken yapılacak incelemeler ışığında gerekli tedbirler alınacak.

Köpekgiller familyasına ait türün, hem et hem de ot yediği ve tek eşli olduğu biliniyor. Yapı olarak 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
rakun köpeği sarıkamış ormanları

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