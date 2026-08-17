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Türkiye'de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyor

Elazığ’da dondurma ustaları baba-oğul, meşhur vişneli dondurmadan esinlenerek Elazığ’ın tescilli lezzetlerinden birisi olan orcikten dondurma yaptı. Türkiye’de ilk olan dondurma, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyor

Elazığ’da pastane ve dondurma işletmecileri, baba Akif ve Oğlu Muhammet İkiz sıcak yaz aylarında vatandaşlar tarafından büyük rağbet gören vişneli dondurmadan esinlenerek kentin yöresel lezzetleri arasında bulunan halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli lezzet orcikten dondurma yapmaya karar verdi.

TÜRKİYE'DE SADECE BURADA ÜRETİLİYOR

Orcikle sütün karışmasından elde edilen dondurmayla birlikte eşsiz damak zevki ile karşılaşıldı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen dondurma, halkın güzel tepkilerinin ardından seri üretime geçildi. Türkiye’de sadece burada üretilen orcikli dondurma, vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldı.

Türkiye de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyor 1

Bundan önce Türkiye genelinde orcikli dondurma görmediklerini aktaran İşletme sahibi Muhammet İkiz, "Elazığ’ın meşhur vişneli dondurması var, ondan esinlenerek başka bir yöresel ürününden dondurma yapma fikri aklımıza geldi. Elazığ’ın meşhur vişneli dondurmasının yanına bir de orcikli dondurmayı ekledik.

Yapım aşaması normal bir dondurmanın yapımından biraz uzun sürdü. İlk etapta tadım testini yaptık ve komşularımıza ikram ederek taleplerini dinledik. Vatandaşların olumlu dönüşlerinden sonra orcikli dondurmanın üretimini yaparak satışa sunduk.

Türkiye de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyor 2

DAHA FAZLA RAĞBET GÖRÜYOR

Diğer dondurmalara nazaran orcikli dondurma daha fazla rağbet görmeye başladı. Orcikli dondurmayı yaptıktan sonra, sosyal medyada gören Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlara da göndermeye başladık. Orcikli dondurmayı 3-4 gündür çıkartıyoruz. Yeni çıkarmamamıza rağmen günlük 30 kiloya yakında dondurma satıyoruz.

Vatandaşların talepleri tamamıyla olumlu oluyor. İlk gelen deneme amacıyla alıyor fakat sonraki gelişlerinde daha fazla alıyorlar. Vatandaşlarımız artık vişneli dondurma ve yöresel ürünlerle beraber inşallah orcikli dondurmaya da talep göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ dondurma talep
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