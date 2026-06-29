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Türkiye'de ilk ve tek: Sıra dışı lezzet patentli közde dondurma

Kilis'te geliştirilen patentli "közde dondurma", köz üzerinde pişirilerek hazırlanıyor. Yaklaşık 10 dakikada servis edilen lezzet için Avrupa patenti hedefleniyor. Türkiye'de patentini aldığı Kilis'te 15 yıldır tatlı sektöründe çalışan mesleği babasından öğrenen 26 yaşındaki Mehmet Ali Ayoğlu, geliştirdiği patentli "közde dondurma" ile hem farklı bir lezzet sunuyor hem de Kilis'in adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Türkiye'de ilk ve tek: Sıra dışı lezzet patentli közde dondurma

Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirttiği közde dondurmayı hazırlayan Ayoğlu, dondurmanın dışını fındık, bal, Hindistan cevizi ve kendilerine özel karışımlarla kapladıktan sonra matkap yardımıyla şişe geçirerek köz üzerinde pişirdiklerini ifade etti. Yaklaşık 5 ila 10 dakika süren işlemin ardından dondurmanın üzerine çikolata sosu ve Antep fıstığı eklenerek servis edildiğini söyledi.

AVRUPA PATENTİ İÇİN BAŞVURDULAR

Közde dondurmanın lezzet sırrının birinci sınıf salep kullanılması olduğunu vurgulayan Ayoğlu, "Közde dondurmanın Türkiye'deki patentini yıllar önce aldık. Şimdi de Avrupa patenti için başvurumuzu yaptık. En büyük hedefimiz bu lezzeti uluslararası alanda tescillemek ve Kilis'in adını dünyaya duyurmak" dedi.

Türkiye de ilk ve tek: Sıra dışı lezzet patentli közde dondurma 1

YURT DIŞINDAN BİLE GELEN VAR

Farklı şehirlerden ve yurt dışından merak edip gelen müşterilerin bulunduğunu belirten Ayoğlu, özellikle sosyal medyada gördükleri ürün nedeniyle birçok kişinin Kilis'e gelerek bu lezzeti tatmak istediğini ifade etti.

Türkiye de ilk ve tek: Sıra dışı lezzet patentli közde dondurma 2

Közde dondurmayı deneyen müşterilerden Ali Zahteroğlu ise "Ustamızın ellerine sağlık. Daha önce böyle bir dondurma yemedim. Çok lezzetli. Avrupa patenti hedefini de destekliyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis dondurma
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