Türkiye’de kamp yapılacak yerler!

Arsuz – İskenderun:

Arsuz Soğa ve Su Sporları Festivali'nde üniversitenin (bkz. İskenderun Teknik Üniversitesi) bisiklet topluluğu olaraktan, üniversitemizden 30 kişiyle bisikletli çok güzel bir kamp yapmıştık. özletti yine.

(Seozturan)

Bu bölgede, Hüyük Sıcak Su, Konacık Arabın Gölü, Hacıahmetli Deresi, Işıklı Deniz Feneri gibi lokasyonlarda kamp yapabilirsiniz. Ayrıca Konaklı bölgesinde, birden fazla özel işletmeye ait kamp alanları mevcuttur.

Safranbolu – Karabük

Safranbolu. son 3 kampımı da burada yapmışım. Yazarken farkettim.

(Dagbasinda)

Özellikle Sarıçiçek Yaylası harikadır. Bir uyarı: her mevsim soğuk olur. Yenice Ormanları, Ulu Yayla, Eflani Göletleri gibi yerler de kamp için uygundur.

Yenice Köyü – Muğla

Menteşe ilçesi- Yenice Köyü/ Muğla diyerek katıldığım başlık. Akyaka'ya çok yakın olmakla birlikte, yöre halkı çok daha iyi. bence 1000 Yeniceli 10000 Akyakalı'yı yok eder. Size tavsiyem Akyaka gibi yerler yerine Yenice'ye gitmeniz.

(Arpenaz cadir)

Arpenaz Çadır biraz gaza gelmiş, Akyaka gibi bir doğa harikasından, yakın lokasyonlarda daha iyi bir yer bulduğunu iddia etmiş. Ama belki denemek istersiniz.