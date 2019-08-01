Türkiye’de kamp yapılacak yerler!

Arsuz – İskenderun:
Arsuz Soğa ve Su Sporları Festivali'nde üniversitenin (bkz. İskenderun Teknik Üniversitesi) bisiklet topluluğu olaraktan, üniversitemizden 30 kişiyle bisikletli çok güzel bir kamp yapmıştık. özletti yine.
(Seozturan)
Bu bölgede, Hüyük Sıcak Su, Konacık Arabın Gölü, Hacıahmetli Deresi, Işıklı Deniz Feneri gibi lokasyonlarda kamp yapabilirsiniz. Ayrıca Konaklı bölgesinde, birden fazla özel işletmeye ait kamp alanları mevcuttur.
Safranbolu – Karabük
Safranbolu. son 3 kampımı da burada yapmışım. Yazarken farkettim.
(Dagbasinda)
Özellikle Sarıçiçek Yaylası harikadır. Bir uyarı: her mevsim soğuk olur. Yenice Ormanları, Ulu Yayla, Eflani Göletleri gibi yerler de kamp için uygundur.
Yenice Köyü – Muğla
Menteşe ilçesi- Yenice Köyü/ Muğla diyerek katıldığım başlık. Akyaka'ya çok yakın olmakla birlikte, yöre halkı çok daha iyi. bence 1000 Yeniceli 10000 Akyakalı'yı yok eder. Size tavsiyem Akyaka gibi yerler yerine Yenice'ye gitmeniz.
(Arpenaz cadir)
Arpenaz Çadır biraz gaza gelmiş, Akyaka gibi bir doğa harikasından, yakın lokasyonlarda daha iyi bir yer bulduğunu iddia etmiş. Ama belki denemek istersiniz.
Sardala Koyu / Kocaeli
Sardala Koyu'dur orası. Bir tesisin bulunmadığı, gelenlerin çöp içinde bırakmasından oluşan kirliliğe ardını verdin mi, ister sahile ister iki koya hakim tepede üşenmezsen eğer biraz yürüyüp İpsiz Recep'in koyunda kamp yapabileceğin İstanbul'a yakın rotadır. 'Hadi hep beraber gidelim' diyebileceğim güzel koydur.
(Nerdesinbahar)
Yazar burda güzel bir detaya dikkat çekmiş. Çöplerimiz ile doğayı mahvederek, aslında kendi nefes alacağımız alanları daraltıyoruz. Neyse, İstanbul’a yakın kamp yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir lokasyon burası.
Korsan Koyu / Antalya
Adrasan Karaöz Korsan Koyu. Kirletecek olan gitmesin lütfen temizleyeceğiz diye canımız çıktı.
(Thetraveller)
Yine haklı bir isyanla başlayan entry. Ufak ve doğa harikası, denizi çok güzel olan bu koy, gezginsözlük yazarları tarafından tavsiye edilen bir yer. Ama thetraveller arkadaşı dinleyelim, çöpümüzü doğaya atmayalım.
Salda Gölü / Burdur
Salda. 10 15 gün sonra da Salda. Sebepsiz yere sıkıldıkça gidiyorum oralara .
(nefilim)
Bu aralar çok meşhur Salda, Türkiye’nin Filipinleri olarak biliniyor. Beyaz bir yer oluşumu sayesinde, diğer her yerden farklı. Meşhur olmasının sebebiyle, çok fazla kişi ziyaret ediyor Salda’yı. Kamp ise sadece belirli bölgelerde yapılıyor.
Hıdırnebi Yaylası / Trabzon
Muhteşem doğası ile Hıdırnebi Yayalası Trabzon/Akçaabat
Orada daimi yaşayan az insan olsa da gerçekten yardım sever insanlar. Gecesi gündüzü ayrı güzel olan yayla.
(ohkushim)
Biraz da Karadeniz’in doğusuna doğru gidelim. Karadeniz insanının yardımseverliği, Karadeniz’in doğasının güzelliği zaten tartışılmaz.
Sözlükçülerin en son kamp yaptığı yerler sözlükbaşlığından, diğer kamp yapılan yerleri de görebilirsiniz. Doğa ile kalın.
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