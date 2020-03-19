Türkiye'de ligler ertelendi! Peki ne zaman başlayacak?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de liglerin erteleme kararı çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.
"LİGLERİ ERTELEDİK"
Kasapoğlu:"Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.
TFF'DEN TARİH AÇIKLAMASI
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türk futboluna önemli yön çizecek bazı kararlar aldık. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda karar vereceğiz."
"BAŞLAMA TARİHİ..."
Özdemir: "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız"
"HEDEFİMİZ 27 HAZİRAN"
Özdemir: "Niyetimiz 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak.”
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