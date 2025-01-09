Türkiye’de Michelin yıldızı bulunan 14 restoran

Pek çok standart çerçevesinde verilen Michelin yıldızını Türkiye'deki önemli restoranlar da almaya hak kazandı. Hala 3 yıldız alan restoran olmasa da 2 yıldız ve 1 yıldızlı restoranlar bulunuyor. Gelin birlikte gastronomi turuna çıkalım!

1. Turk Fatih Tutak

Arka arkaya 2 yıldır 2 Michelin Yıldızı almaya hak kazanan Turk Fatih Tutak hem Türkiye hem de dünyada oldukça ünlü. Modern ve yaratıcı bir yaklaşımla Anadolu mutfağını yeniden yorumlayan Turk Fatih Tutak bildiğimiz Türk lezzetlerine farklı bir bakış açısı sunuyor.

2. Mikla

Hem 2023 hem de 2024'te 1 Michelin Yıldızı alan Mikla da listede yer alıyor. Şef Mehmet Gürs'ün liderliğinde hizmet veren Mikla, modern Türk ve İskandinav mutfaklarının harmanlandığı yenilikçi bir menü sunuyor. Aynı zamanda İstanbul'un panoramik manzarası eşliğinde eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

3. Neolokal



Şef Maksut Aşkar'ın önderliğinde farklı lezzetler sunan Neolokal özünde Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlere kendi modern yorumunu katıyor. Hem lezzeti hem sunumuyla ön plana çıkan Neolokal hem 1 Michelin Yıldızı ve Michelin Yeşil Yıldız'ın sahibi.

4. Nicole

1 Michelin Yıldızı olan Nicole hem manzarası hem de tabakları ile büyüleyici yerler arasında bulunuyor. Mevsimsel ve yerel malzemelerle hazırlanan modern Akdeniz mutfağı sunan Nicole, tarihi bir binada şık bir atmosferde hizmet veriyor.

5. Araka

1 Michelin Yıldızı olan Araka daha salaş ama doğal bir konsepte sahip. Şef Zeynep Pınar Taşdemir'in liderliğinde, mevsimsel ve yerel ürünlere odaklanan hafif ve yaratıcı lezzetler sunan Araka, doğayla iç içe bir atmosferde hizmet vermektedir.

6. Narımor

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Narımor da 1 Michelin Yıldızı'na sahip. Şef Atilla Heilbronn Türk mutfağını kendi deneyimiyle harmanlayarak yeniden sunarken farklı bir tarz da katar.

7. Sankai by Nagaya

Japon mutfağını yaratıcı ve zarif bir yorumla sunar. Şef Yoshizumi Nagaya’nın imzasını taşıyan restoranın yemekleri özellikle Asya mutfağını ve sunumu sevenler için çok ideal bir yer.

8. Arkestra

1 Michelin Yıldızı bulunan Arkestra İstanbul'da yer alır. Farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak yenilikçi lezzetler sunan mutfağı ile ön plana çıkan seçkin restoranlardan biridir.

9. Maçakızı

Bodrum'da yer alan Maçakızı atmosferi ve yemekleri ile uzun süredir adından bahsettiyordu. 1 Michelin Yıldızı almaya hak kazanan Maçakızı sunumları ve lezzetleri ile ön plana çıkıyor.

10. OD Urla

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan OD Urla Ege'nin yerel değerlerini yansıtan bir restorandır. Sürdürülebilir ve etik üretime odaklanan mekan, kendi tarlalarında yetiştirdikleri mevsimlik sebze, meyve ve yenilebilir bitkileri kullanarak menülerini oluşturuyor.

11. Casa Lavanda

1 Michelin Yıldızı bulunan Casa Lavanda hem bir otel hem de bir restoran. Restoran, yerel malzemelerle oluşturulan modern Avrupa mutfağı ağırlıklı menüsü ve zarif sunumlarıyla dikkat çekmektedir. Şef Emre Şen’in liderliğinde, mevsimsel ürünler ve doğal tatlar özenle işlenerek sofistike lezzetlere dönüştürülür.

12. Teruar Urla

1 Michelin Yıldızı olan Teruar Urla da isminden anlaşılacağı üzere İzmir'in Urla ilçesinde bulunur. Restoran, şef Orçun İmge’nin liderliğinde, yerel ve mevsimsel malzemelerle hazırlanan yaratıcı menüler sunar. Ege’nin zengin ürün çeşitliliğini, çağdaş mutfak teknikleriyle harmanlayan Teruar Urla, misafirlerine hem lezzet hem de görsel açıdan tatmin edici bir deneyim yaşatır.

13. Vino Locale

Yerel Ege mutfağına modern dokunuşlar ekleyerek, mevsimsel malzemelerle hazırlanan özenli tabaklar sunar. Restoranın şefi Burak Epir, yerel ürünlere duyduğu saygıyı, yaratıcı tarifleriyle harmanlayarak özgün bir mutfak deneyimi yaratır.

14. Kitchen by Osman Sezener

Bodrum'da konumlanan Kitchen by Osman Sezener hem yemekleri hem de eşsiz manzarası ile öne çıkıyor. Osman Sezener ve ekibi Türk mutfağına uluslararası bir bakış açısı ekliyor.