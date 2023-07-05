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  4. Türkiye’de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade yeniden gözaltına alındı

Türkiye’de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade yeniden gözaltına alındı

05.07.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Mayıs ayında gözaltına alınan Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı.

Türkiye’de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade yeniden gözaltına alındı

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan Mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEK

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade bu şartı yerine getirmedi.

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Alizade bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi. (DHA)


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