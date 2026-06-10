Türkiye’de sadece 2 tane var! Altından araç geçen konak ilgi çekiyor

Hem mahalle sakinlerinin buluşma noktası olarak kullanılan hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken Bursa'daki konak, Türkiye’de yalnızca iki örneği olduğu belirtilen nadir yapılardan biri olarak gösteriliyor.

ALTINDAN YOL GEÇEN KONAK DİKKAT ÇEKİYOR

1978 yılında inşa edilen ve günümüzde restore edilerek kullanılmaya devam eden yapı, Eski Bahçekaya Mahallesi’ni kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ne bağlayan yolun tam üzerine konumlanıyor.

Zaman içinde hem sosyal yaşamın merkezi haline gelen konak hem de bölgeye gelen turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Özellikle Oylat bölgesinden gelen ziyaretçiler, yapının altından geçen yolu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"YER OLMADIĞI İÇİN BÖYLE İNŞA EDİLDİ"

Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan, yapının köyde uygun alan bulunamaması nedeniyle bu şekilde inşa edildiğini belirtti.

Aslan, “1978 yılında köyde yer bulunamadığı için dedelerimiz buraya köy konağı yaptı. Daha sonra restore edilerek bugüne kadar kullanıldı. Yaklaşık 50 yıldır köylüler burada oturuyor, çay içiyor, sohbet ediyor. Bu yol Tahtaköprü’ye bağlanıyor ve buradan Oylat ile İnegöl’e ulaşım sağlanıyor” dedi.

TÜRKİYE'DE YALNIZCA İKİ ÖRNEKTEN BİRİ

Yapının Türkiye’de benzerinin çok az olduğunu vurgulayan Aslan, “Bir örneği Rize’de, bir örneği de burada. Oldukça nostaljik ve dikkat çekici bir yapı. Gelen ziyaretçiler şaşırıyor, fotoğraf çekiyor, oturup çay içiyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahallede düzenli etkinlikler yaptıklarını da söyleyen Aslan, her pazartesi yemek verildiğini, cuma günleri ise sohbet toplantıları düzenlendiğini belirtti.

"YANLIŞLIKLA EVİN ALTINDAN GEÇTİKLERİNİ SANIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden eski muhtar Selahattin Yılmaz ise yapının yıllardır ilgi çektiğini ifade ederek, ziyaretçilerin sık sık şaşkınlık yaşadığını söyledi. Yılmaz, “1978’de Cevat Şahin dedemiz muhtarken yaptırmış. O dönem yer olmadığı için böyle yapılmış. Oylat’tan gelenler yolu görünce şaşırıyor, yanlışlıkla evin altından geçtiklerini sanıyorlar. Kahvehane olduğunu bile fark etmeyenler oluyor” dedi.

Yıllardır varlığını sürdüren mahalle konağı, hem mimarisi hem de farklı konumuyla Eski Bahçekaya Mahallesi’nin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken yapı, bölge turizmine de katkı sağlıyor.