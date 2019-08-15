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Türkiye’de sadece Pazaryeri'nde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ekilen şerbetçi otunun hasadı başlarken, verimin geçen yıla göre yüksek olduğu belirtildi.

Pazaryeri’nde ilçesi ve köylerinde 300 çiftçinin yaklaşık 600 dönüm arazide ektikleri şerbetçi otunun hasadı sürüyor. Türkiye’de sadece iklim açısından bu bölgede yetişen şerbetçiotu bitkisi, ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında da kullanılıyor. 2019 yılı şerbetçiotu fiyatları, "Brewers gold", "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde 11,50 lira, "Aroma" cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca şerbetçi otuna yapılacak zamlar da şimdiden belirlenerek, TÜFE+2 puan olarak anlaşmaya varıldı.

"BÜTÜN ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bu yıl şerbetçi otunun veriminin geçen yıla bakarak yüksek olduğunu aktaran S.S. Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, "Pazaryeri ilçemizde 2019 yılı şerbetçiotu hasadına başlamış bulunmaktayız. Bütün çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl şerbetçi otu alım fiyatımız ’Brewers gold’ cinsinde 11,50 lira, ’Aroma’ cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi. Bütün çiftçilerimize tekrar hayırlı olsun kazasız belasız inşallah sezonu kapatmak nasip etsin" dedi.

Öte yandan kooperatif Pazaryeri’nde 1972 yılından beri şerbetçiotunun, toplanmasında ve pazarlanmasında üyeleriyle birlikte yaparken, ortalama 1 dönüm araziden 400 ile 700 kilo arasında şerbetçi otu toplanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
pazaryeri şerbetçi otu

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