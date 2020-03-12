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Türkiye'de spor faaliyetleri nisan sonuna kadar seyircisiz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2020 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna dek seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Türkiye'de spor faaliyetleri nisan sonuna kadar seyircisiz

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna dek seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmaları seyircisiz olarak oynanacak.


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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERSİN
bir gs li olarak derbilerde maçı izleyemiyo olacak olsakta sağlık herşeyden önemli diyecek bşy yok hayırlısı olsun
olmaz Trabzonspor maçından sonra olsun Bizim uşaklar korona olmaktan korkmazlar şampiyon Luk daha önemli ????????
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