Türkiye'de üretilen bu lezzet ABD'de ve İtalya'da kapış kapış gidiyor!

Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtaları alınıyor. Tel tezgahlarda kurutulan balık yumurtaları tuzlanıp, kurutulup, mumlandıktan sonra paketlenerek İtalya ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı da makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971 yılındaki sistemle bugüne kadar üretim yapan bir kurum olduğunu, bu yıl itibarıyla entegre tesis haline geldiklerini ifade etti.

Balık işleme bölümünde yumurtaların alınarak, yumurtalık bölümüne getirildiğini anlatan Yalılı, yumurtaların burada temizlenip, kristal tuzlara yatırıldığını, bir süre bekletildikten sonra bir kısmının mumlandığını bir kısmının da mumsuz olarak balık yumurtası haline getirildiğini kaydetti.

Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtasının büyük rağbet gördüğünü belirten Yalılı, "Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle spagettide ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar" dedi.