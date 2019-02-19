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Türkiye'de üretilen bu lezzet ABD'de ve İtalya'da kapış kapış gidiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sazlıkların, bataklıkların, tuzlu ve tatlı suların yer aldığı Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal balığından elde edilen "havyar" olarak da bilinen balık yumurtaları, İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor

Türkiye'de üretilen bu lezzet ABD'de ve İtalya'da kapış kapış gidiyor!

Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtaları alınıyor. Tel tezgahlarda kurutulan balık yumurtaları tuzlanıp, kurutulup, mumlandıktan sonra paketlenerek İtalya ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

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Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı da makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971 yılındaki sistemle bugüne kadar üretim yapan bir kurum olduğunu, bu yıl itibarıyla entegre tesis haline geldiklerini ifade etti.

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Balık işleme bölümünde yumurtaların alınarak, yumurtalık bölümüne getirildiğini anlatan Yalılı, yumurtaların burada temizlenip, kristal tuzlara yatırıldığını, bir süre bekletildikten sonra bir kısmının mumlandığını bir kısmının da mumsuz olarak balık yumurtası haline getirildiğini kaydetti.

Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtasının büyük rağbet gördüğünü belirten Yalılı, "Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle spagettide ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar" dedi.

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Yalılı, tesislerinde hazırladıkları balık yumurtalarını öğütülmüş ve kurutulmuş olarak yurt içi pazarına da sunduklarını dile getirdi.

Türkiye'de en ucuz balık yumurtasının Dalyan'da satıldığını belirten Yalılı, ürünün bol olması nedeniyle daha çok kişinin ulaşması için ucuz sattıklarını kaydetti.

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Balık yumurtası yapımının zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Yalılı, "Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünün büyük bölümünü İtalya ve Amerika'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl 600 bin ton kefal üretimi yaptıklarını, bundan 15 bin ton mumlu ve mumsuz balık yumurtası hazırladıklarını belirten Yalılı, ihracata gönderdiklerini ürünü artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

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Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan balık yumurtasını yurt içinde de ambalajlayarak tüketicilere ulaştırmaya başladıklarını anlatan Yalılı, özellikle bölgede bunun yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Yalılı, doktorların havyar olarak da bilinen balık yumurtasının, insan sağlığı açısından çok önemli olan Omega 3 bileşimini bol miktarda barındırdığını, A, B ve D vitamini açısından da zengin olduğunu söylediklerine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
havyar balık yumurtası

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