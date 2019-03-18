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Türkiye’de Üretilen İlk reeder Akıllı Cep Telefonu: P13 Lite!

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TEKNOLOJİ  | 18.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder’ın Samsun’daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu P13 Lite piyasaya sürülüyor.

Türkiye’de Üretilen İlk reeder Akıllı Cep Telefonu: P13 Lite!

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye teknoloji sektörü öncülerinden reeder, Samsun’da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu modeli olan P13 Lite’ı da piyasaya sürüyor. Her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonu, Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesi ile satışa sunuldu.

Telefon 5.7 inçlik ekrana, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemciye, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemine, 1 GB RAM'e ve 16 GB depolamaya sahip. P13 Lite, Vatan Bilgisayar mağazalarında 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor.

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Günlük ihtiyacı karşılayacak özellikler

reeder P13 Lite, sahip olduğu donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Telefonda microSD bellek kartı desteğinin yanı sıra 4.5G, Bluetooth ve GPS gibi özellikler de bulunuyor. Yeni model, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı gibi uygun fiyatıyla da rahatlıkla erişilebiliyor.

Çift kamera ile otomatik ortam ışığı ayarlama özelliği

Telefonun arka yüzünde bulunan 8 MP çözünürlüklü Full HD video kayıt özelliği bulunan ana kameraya 0.3 MP çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ortam ışığını otomatik olarak en ideal şekilde ayarlama özelliğine sahip olan P13 Lite sadece fotoğraf değil video alanında da iddiasını sürdürüyor. 5 MP çözünürlüklü ön kamera ise selfie tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

İdeal pil ömrü

Akıllı telefonda bulunan 2500 mAh pil ile bir gün kullanım rahatlıkla sağlanabiliyor. P13 Lite sahipleri bu pil gücü sayesinde şarj sorunu ile uğraşmak zorunda kalmıyor. Telefonda bulunan ultra tasarruf modu sayesinde pilin azaldığı durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birkaç saate kadar artırılabiliyor.
Android 8.0 Oreo Go Edition desteği

reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüzbinlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor.

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Teknik özellikler:

5.7 inç 1280x720 piksel ekran
1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci
Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi
1 GB RAM
16 GB dahili hafıza
microSD bellek kartı yuvası
4.5G desteği
8 Megapiksel + 0.3 Megapiksel dual ana kamera
Full HD video kayıt
5 Megapiksel ön kamera
Bluetooth 4.2
GPS
2500 mAh pil
155 x 75 x 8.9 mm
174 gr

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon android reeder reeder P13 Lite Yerli

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