Türkiye’de Üretilen İlk reeder Akıllı Cep Telefonu: P13 Lite!

reeder P13 Lite, sahip olduğu donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Telefonda microSD bellek kartı desteğinin yanı sıra 4.5G, Bluetooth ve GPS gibi özellikler de bulunuyor. Yeni model, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı gibi uygun fiyatıyla da rahatlıkla erişilebiliyor.

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye teknoloji sektörü öncülerinden reeder, Samsun’da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu modeli olan P13 Lite’ı da piyasaya sürüyor. Her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonu, Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesi ile satışa sunuldu.

Çift kamera ile otomatik ortam ışığı ayarlama özelliği

Telefonun arka yüzünde bulunan 8 MP çözünürlüklü Full HD video kayıt özelliği bulunan ana kameraya 0.3 MP çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ortam ışığını otomatik olarak en ideal şekilde ayarlama özelliğine sahip olan P13 Lite sadece fotoğraf değil video alanında da iddiasını sürdürüyor. 5 MP çözünürlüklü ön kamera ise selfie tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

İdeal pil ömrü

Akıllı telefonda bulunan 2500 mAh pil ile bir gün kullanım rahatlıkla sağlanabiliyor. P13 Lite sahipleri bu pil gücü sayesinde şarj sorunu ile uğraşmak zorunda kalmıyor. Telefonda bulunan ultra tasarruf modu sayesinde pilin azaldığı durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birkaç saate kadar artırılabiliyor.

Android 8.0 Oreo Go Edition desteği

reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüzbinlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor.