Türkiye'de yaşandı! Maçın spikeri Mason Greenwood'un attığı golü protesto etti, sebebini maç sonu açıkladı

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Getafe sahasında Almeria'yı konuk etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Mason Greenwood muhteşem bir gole imza atarken, takımına eşitliği getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın spikeri Emirhan Erdoğan golü oldukça sıradan bir gol gibi izleyicilere sunarken sosyal medyada bu durum tepki çekmişti.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR ELEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Maç sonunda sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulunan Emirhan Erdoğan, "Kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim, üzgünüm. istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, sevgiler." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce birçok skandala imza atan Mason Greenwood eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet ve cinsel istismar iddiası ile de gündeme gelmişti. Eski sevgilisi Harriet Robson'ın paylaştığı fotoğrafların ardından skandal ortaya çıkarken, 20 yaşındaki oyuncu gözaltına alınmıştı.





