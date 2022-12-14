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Türkiye'de yaşandı! Tribünde kalp krizi geçirdi, hakem ambulansa izin vermedi

14.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig mücadelesinde Erzincan'da oynanan 24Erzincanspor-Esenler Erokspor maçını tribünden takip ettiği esnada kalp krizi geçiren bir taraftar hayatını kaybetti. Erzincan ekibi, taraftarın ölümünde maçı durdurmayan hakemlerin ve TFF temsilcilerinin ihmali olduğunu savundu. İşte detaylar...

Türkiye'de yaşandı! Tribünde kalp krizi geçirdi, hakem ambulansa izin vermedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, dün oynanan Esenler Erokspor maçını tribünde takip eden bir taraftarın kalp krizi sonucu vefatında bazı ihmaller olduğunu ileri sürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan Esenler Erokspor maçı sırasında bir taraftarın tribünde rahatsızlanması sonrası, aynı tribünde bulunan Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile kulüp doktorları tarafından müdahale edildiği belirtildi.

"AMBULANSIN SAHAYA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ"

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Doktorların müdahalesi sırasında kendilerinin ambulansa ve içindeki ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmelerine rağmen, ambulansın sahaya giriş yapmasına izin verilmediği iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seyircilerimizin ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın da ambulansın sahaya girmesi için ısrarla maçın durdurulmasını istemesine rağmen, hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri hiçbir tepki vermeden müsabakayı oynatmaya devam etmişlerdir. Stat içinde bulunan ambulansın saha içine girip, olaya müdahale etmesine müsaade edilmemiştir. Bunun sonucunda taraftarımıza tribünde ilk müdahale doktorlar tarafından yapılmış ancak hastaneye sevk işlemi maçtan 20 dakika sonra yapılabilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taraftarımız hayatını kaybetmiştir."

"MAÇI DURDURMAYAN HAKEM VE TFF TEMSİLCİLERİNİN İHMALİ VAR"

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"Taraftarımızın hayatını kaybetmesinde maçı durdurmayan hakemlerin ve TFF temsilcilerinin ihmalleri olduğunu düşünüyoruz." denilen açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması ve bu olayda varsa ihmali olan kişilere gerekli cezanın verilmesi için TFF ile Merkez Hakem Kuruluna gerekli şikayetlerde bulunulmuştur. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar, hayatını kaybeden taraftarımızın ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

CADIZ-BARCELONA MAÇI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

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Öte yandan, daha önce benzer bir olayın İspanya 1. Ligi'nin 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona müsabakasının 80. dakikasında yaşandığı belirtilerek, hakemlerin oyunu durdurup, ambulans ve tüm sağlık çalışanlarının müdahale etmesini sağladığı hatırlatıldı.

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