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Türkiye'de yetişiyor: Dünyaca ünlü salkımlar göz kamaştırıyor

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarında hasat öncesi son hazırlıklar sürüyor. Üreticiler kaliteli ve kalıntısız üretim için yoğun mesai harcarken, bağlardaki iri ve gösterişli salkımlar yeni sezon için umut verdi.

Türkiye'de yetişiyor: Dünyaca ünlü salkımlar göz kamaştırıyor

Türkiye'nin en önemli sofralık üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarında hasat öncesi bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üreticiler, kaliteli ve verimli ürün elde edebilmek için bağlarında titizlikle çalışırken, göz kamaştıran salkımlar da yeni sezon için umutları artırıyor.

Türkiye de yetişiyor: Dünyaca ünlü salkımlar göz kamaştırıyor 1

Bölgede bu ay içerisinde Trakya İlkeren ve Süperyol üzüm çeşitlerinin hasadına başlanırken, Sarıgöl'ün gözdesi olan Sultaniye üzümünün yaş hasadının ise ağustos ayında belirlenecek tarihte başlaması bekleniyor. Hasat öncesinde bağlarda budama, kol kesimi, salkım düzeltme, yaprak gübrelemesi ve kalıntısız ilaçlama çalışmaları özenle yürütülüyor.

"SALKIMLARIMIZ ÇOK GÜZEL GELİŞTİ, TANELER İRİLEŞTİ"

Üretici Mustafa Sarı, bu yıl üretime toprak tahlili yaptırarak başladığını belirterek, "Toprağın ihtiyacı olan gübreleri uyguladık. Bağımızın tüm işlerini ailece kendimiz yapıyoruz. Budama, kol kesme ve salkım düzeltme gibi tüm işlemleri zamanında gerçekleştiriyoruz. Aynı işçilerle çalışmanın bağcılıkta büyük önem taşıdığını öğrendik. Ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda kalıntısız ilaç kullanıyor, yaprak gübrelemesi yapıyoruz. Salkımlarımız çok güzel gelişti, taneler irileşti. İnşallah bu yıl fiyatlar da üreticiyi memnun eder" dedi.

Türkiye de yetişiyor: Dünyaca ünlü salkımlar göz kamaştırıyor 2

"YAŞ ÜZÜMLERİ PEŞİN SATMAK ÜRETİCİ AÇISINDAN DAHA AVANTAJLI OLUYOR"

Bağcılıkta aile iş gücünün maliyetleri düşürdüğünü ifade eden Sarı, "Bağların masrafları oldukça yüksek. Bu nedenle aile ziraati yaparak giderlerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Üzüm salkımlarımız şimdiden 25 ila 40 santimetre uzunluğa ulaştı, taneler iyice irileşti. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin. Yaş üzümleri peşin satmak üretici açısından daha avantajlı oluyor" dedi.

Türkiye de yetişiyor: Dünyaca ünlü salkımlar göz kamaştırıyor 3

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda kayıtlı dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin yaklaşık yüzde 80'i yaş olarak iç piyasa ve ihracata gönderilirken, kalan yüzde 20'lik bölüm ise kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Manisa Bağ bozumu
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