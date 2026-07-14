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Yazın sarı altınının hasadı başladı! Kilosu30-40 TL'den satılacak

Bilecik'te yetişen ve aromasıyla ünlenen 'Medetli Kavunu' hasadı başlarken, kavun çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gidiyor.

Yazın sarı altınının hasadı başladı! Kilosu30-40 TL'den satılacak

Bilecik'te kavun üretimi ağırlıklı olarak yetişen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Sakarya Havzası'nda yer alan Medetli köyünde yetiştirilen kavunun hasadı başladı. Piyasada en çok tutulan ve Medetli üreticilerinin ektiği 'Konak' cinsi kavunu İstanbul başta olmak üzere çevre illere satılıyor. Köye gelen tüccarlar, çiftçilerden aldıkları kavunları hallere ulaştırıyor. Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde 7 bin dekar alanda geçen yıl 19 bin ton olan toplam kavun rekoltesinin bu sene 21 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Yazın sarı altınının hasadı başladı! Kilosu30-40 TL den satılacak 1

"GEÇEN YIL FİYATLAR KÖTÜYDÜ, BU YIL UMUTLUYUZ"

Medetli köyünde kavun üreticiliği yapan Gürcan İlhan, Medetli kavunun hasadına başladıklarını anlatarak, "Doğduğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Zamana göre değişiyor. Önceden salma sulama yapıyorduk, arazi az oluyordu. 10 dönüm yapıyorsak şimdi damlama sulama sisteminin kolaylığı var. 30 dönüm, 40 dönüm karpuzla birlikte daha çok üretiyoruz. Fiyatlar geçen yıl zaten kötüydü,15 TL bandındaydı. Bu sene inşallah 30-40 TL lira civarında olmasını bekliyoruz. Şu anda daha tam olarak başlamadığı için fiyatlar için bir şey diyemiyoruz" dedi.

Yazın sarı altınının hasadı başladı! Kilosu30-40 TL den satılacak 2

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GİDİYOR"

İlhan, açıklamasının devamında, kavunu topladıktan sonra halden aracılar tarafından çevre illere gönderildiğini anlatarak, "Bu kavunumuz Adapazarı ağırlıklı olmak üzere İzmit, İstanbul, Bursa, Eskişehir, büyükşehirlerin hepsine gönderiyoruz. Aroması çok güzel, kokusu güzel, dayanıklılığı güzel. Gittiği yerde mesela üç beş gün, bir hafta satıcı için bekletmesi kolay" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavun Bilecik hasat sarı
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