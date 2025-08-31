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Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Suriye’deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye’deki İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu’nda onarım ve donatım çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek
Recep Demircan

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitim alanında önemli destekler sağlamaya devam ediyor. Suriye’nin eğitim sisteminin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı yapılması, okulların yeniden inşa edilmesi, mevcut binaların tadilattan geçirilmesi, mesleki eğitim alanı başta olmak üzere iş birliği ve dijital altyapının kurulması gibi başlıklarda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye den Suriye nin eğitim sistemine kapsamlı destek 1

Suriye’de ilk etapta Ibn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulunu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onarım ve donatım çalışmaları yapılıyor.

Okullarda fiziksel altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra eğitim materyalleri ve donatım desteği de sağlanıyor. Protokol ile başlatılan bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu okullarda öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanacak.

Türkiye den Suriye nin eğitim sistemine kapsamlı destek 2

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan’ın katıldığı Ankara’da düzenlenen Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı”ndan sonra Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in Suriye’de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde hem sahada incelemelerde bulunuldu hem de Şam’daki resmî temaslarla birlikte eğitim alanında iş birliğinin çerçevesi belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dayanışma ve iş birliği anlayışıyla hareket ederek, bölgede çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için yoğun gayret sarf ediyor. Bu çerçevede Suriye’deki mevcut okul binalarının onarımı ve yenilerinin inşası planlanırken, aynı zamanda öğretmen yetiştirme, müfredat geliştirme, dijital dönüşüm ve özelikle tecrübe paylaşımı alanlarında da destek sunuluyor.

Türkiye den Suriye nin eğitim sistemine kapsamlı destek 3

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, kardeş Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha göstererek, eğitim yoluyla kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
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