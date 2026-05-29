Ozempic’in şaşırtan etkisi: Sadece kilo verdirmiyor olabilir

Diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 ilaçlarının etkileri bilim dünyasında yeni araştırmaların odağı haline geldi. Uzmanlar, bu ilaçların bazı hastalarda yalnızca iştahı baskılamakla kalmayıp beyin bağlantıları ve davranışlar üzerinde de değişiklik yaratabileceğini değerlendiriyor.

ŞAŞIRTAN ARAŞTIRMA

Colorado Üniversitesi Anschutz Kampüsü bünyesinde çalışma yürüten araştırmacılar, GLP-1 ilaçlarının bazı hastalarda beyin bağlantılarını artırabileceğini belirtti. Bilim insanları, bu etkinin yalnızca metabolizmayı değil, beynin işleyişini de etkileyebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İlk olarak diyabet ve obezite tedavisi amacıyla geliştirilen GLP-1 ilaçlarıyla ilgili araştırmaların henüz sınırlı olduğu belirtilirken, uzmanlar bu alanda hâlâ çok sayıda bilinmeyen bulunduğunu vurguluyor.

Buna rağmen bazı hastaların, ilaç kullanımının ardından yalnızca açlık hissinde azalma yaşamadıkları, aynı zamanda farklı olumlu etkiler gözlemledikleri ifade ediliyor.

ALKOL TÜKETİMİ VE DÜRTÜSEL DAVRANIŞLARDA AZALMA

Araştırmalarda, bazı kullanıcıların alkol tüketme isteğinde ve dürtüsel davranışlarında azalma görüldüğü bildirildi. Bu bulgular doğrultusunda bilim insanları, GLP-1 ilaçlarının ileride bağımlılık tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını inceleyen erken aşama çalışmalar yürütüyor.

Bazı vakalarda dikkat süresinin arttığına yönelik gözlemler de araştırmalar arasında yer aldı.

Önceki çalışmalarda ise GLP-1 ilaçlarının beynin planlama, hafıza, duygu yönetimi ve duyusal bütünleme ile ilişkili bazı bölgelerinde hacim kaybını yavaşlatabileceği öne sürülmüştü.

Araştırmacılar, mevcut bulguların kesin sonuçlar ortaya koymak için yeterli olmadığını belirtirken, Ozempic benzeri ilaçların yalnızca iştah baskılamanın ötesinde etkiler yaratabileceği ihtimalinin bilim dünyasında yakından takip edildiğini ifade ediyor.