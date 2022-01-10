Türkiye, Emirhan İlkhan'ı konuşuyor! 17'lik genç yıldız bakın hangi efsane futbolcunun akrabası çıktı

Süper Lig'in 2. yarısına Çaykur Rizespor beraberliğiyle başlayan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan heyecanı yaşanıyor. 17 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada izleyenleri mest ederken, müthiş performansını golle de süsledi.

SEZON BAŞINDA A TAKIMA ÇIKMASI PLANLANIYORDU

Beşiktaş altyapısında ün salan genç yetenek, sezon başında Sergen Yalçın tarafından A takıma çıkarılacaktı fakat sakatlığı buna engel oldu. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk olarak Katar'da düzenlenen Süper Kupa maçında süre alan Emirhan İlkhan, özel yeteneğiyle izleyenleri adeta büyüledi.

İLHAN MANSIZ'LA UZAKTAN AKRABA

Beşiktaş'ta artan koronavirüs vakaları sonrası forma şansı bulan Emirhan İlkhan, ilk Süper Lig maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeledeki müthiş performansını golle süsleyen genç yıldız sürpriz bir isimle de akraba çıktı. 17'lik Emirhan'ın Beşiktaş ve A Milli Takım'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız'la uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

