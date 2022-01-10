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Türkiye, Emirhan İlkhan'ı konuşuyor! 17'lik genç yıldız bakın hangi efsane futbolcunun akrabası çıktı

10.01.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 17'lik futbolcusu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig sahnesine çıktı. Mücadelede fırtınalar estiren genç yetenek, ilk mücadelesinde gol atma başarısı da gösterdi. Asıl mevkisi 8 numara olan Emirhan, ilk olarak Katar'da oynanan Süper Kupa maçında oynamış ve izleyenleri büyülemişti. Siyah-beyazlıların efsane futbolcusu İlhan Mansız'ın uzaktan akrabası olan genç yıldız, gelecekte Türk futbolunun çok şeyler beklediği isimlerin arasına adını yazdırdı.

Türkiye, Emirhan İlkhan'ı konuşuyor! 17'lik genç yıldız bakın hangi efsane futbolcunun akrabası çıktı
Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 2. yarısına Çaykur Rizespor beraberliğiyle başlayan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan heyecanı yaşanıyor. 17 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada izleyenleri mest ederken, müthiş performansını golle de süsledi.

SEZON BAŞINDA A TAKIMA ÇIKMASI PLANLANIYORDU

Beşiktaş altyapısında ün salan genç yetenek, sezon başında Sergen Yalçın tarafından A takıma çıkarılacaktı fakat sakatlığı buna engel oldu. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk olarak Katar'da düzenlenen Süper Kupa maçında süre alan Emirhan İlkhan, özel yeteneğiyle izleyenleri adeta büyüledi.

İLHAN MANSIZ'LA UZAKTAN AKRABA

Beşiktaş'ta artan koronavirüs vakaları sonrası forma şansı bulan Emirhan İlkhan, ilk Süper Lig maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeledeki müthiş performansını golle süsleyen genç yıldız sürpriz bir isimle de akraba çıktı. 17'lik Emirhan'ın Beşiktaş ve A Milli Takım'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız'la uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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