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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI! EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

08.09.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenistan maçı canlı olarak ekrana geldi. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile kozlarını paylaştı. Stefan Kuntaz yönetimindeki Ay-yıldızlılar 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik olan rakip takım ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Türkiye Ermenistan maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. D grubunda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, 32 bin 507 seyirci kapasiteli Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'ndan 1 -1 beraberlikle ayrıldı. Türkiye Ermenistan maçı ekranı ve ilk 11'ler arama motorlarında sorgulanıyor.İşte, Türkiye Ermenistan maçı saati, kanalı ve ilk 11'leri...

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle 1

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ermenistan maçı, bugün (8 Eylül 2023 Cuma) saat 21.45'te başladı.

Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynandı.

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle 3

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle 2

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇINDA İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Barış Alper Yılmaz.

Ermenistan: Cancarevic, Tiknizyan, Mkrtchyan, Haroyan, Harutyunyan, Dashyan, Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelaraya, Ranos.

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle 4

TÜRKİYE, EURO 2024 ELEMELERİNDE GRUPTAKİ 5. MAÇINA ÇIKIYOR

EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaştı.

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle 5

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ERMENİSTAN'I 2-1 YENMİŞTİ

D grubunda lider konumda bulunan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Millilerimiz grupta sadece Hırvatistan'a mağlup olurken Ermenistan, Letonya ve Galler'i mağlup etmeyi başardı.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TRT FREKANS BİLGİSİ

TRT HD Türkiye kapsaması:

Uydu: Türksat 4A,
Frekans;11794,
Polarizasyon; V (Dikey),
Sembol Oranı; 30000,
FEC; 3/4

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