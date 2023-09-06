Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi

Türkiye Ermenistan maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 üstünlükle yenerek sahadan ayrılmıştı. Şimdi sporseverler heyecanla Türkiye Ermenistan maçını bekliyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri Ermenistan'ı yenmek için Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'na çıkacak. İşte Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi...
Türkiye Ermenistan maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sebebiyle Süper Lig'de milli maç arası verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Milli maç arası yaklaşık 11 gün sürecek.