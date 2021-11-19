Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi ve 37. sıraya çıktı.

FIFA'nın sitesinde yer alan haberde dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0, Karadağ'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu galibiyetlerin ardından puanımız 1472'ye çıktı ve 37. sıraya yükseldi.

ZİRVE BELÇİKA'DA

Sıralamanın zirvesindeki Belçika yerini korudu ve 1. sırada yer aldı. Brezilya, Belçika'yı takip eden 2. takım oldu. Üçüncü sırada ise Fransa yer aldı.

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ EKVATOR GİNESİ

En büyük yükselişi Ekvator Ginesi tarafından gerçekleştirildi. Tam 12 basamak yükselen Ekvator Ginesi büyük bir sıçrama yaptı. Bir sonraki sıralama ise 23 Aralık'ta açıklanacak.



