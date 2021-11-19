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Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi

19.11.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, yaptığı açıklamayla dünya klasmanındaki sıralamayı açıkladı. Milli Takım, iki basamak yükseldi ve 37. sıraya çıktı.

Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi ve 37. sıraya çıktı.

FIFA'nın sitesinde yer alan haberde dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0, Karadağ'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu galibiyetlerin ardından puanımız 1472'ye çıktı ve 37. sıraya yükseldi.

ZİRVE BELÇİKA'DA

Sıralamanın zirvesindeki Belçika yerini korudu ve 1. sırada yer aldı. Brezilya, Belçika'yı takip eden 2. takım oldu. Üçüncü sırada ise Fransa yer aldı.

EN BÜYÜK YÜKSELİŞ EKVATOR GİNESİ

En büyük yükselişi Ekvator Ginesi tarafından gerçekleştirildi. Tam 12 basamak yükselen Ekvator Ginesi büyük bir sıçrama yaptı. Bir sonraki sıralama ise 23 Aralık'ta açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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