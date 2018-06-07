Türkiye FIFA sıralamasında geriledi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 38'inci oldu. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 706 puana sahip ay-yıldızlılar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 38. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Temmuz'da açıklanacak.

