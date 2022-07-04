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Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar kazandı

04.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 10 aylık dönemde 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-30 Haziran 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde 306 bin 653 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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