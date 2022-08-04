Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı

GİRESUN (AA) - Türkiye'den 11 aylık dönemde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Temmuz 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, son 11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 895 milyon 697 milyon 602 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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