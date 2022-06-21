Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması:

KOCAELİ (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır." dedi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul'da 39 ilçe bulunduğunu hatırlatan Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Balcı, bakanlıkların çalışması neticesinde ülke genelinde ekmeğin kilogramının 20 lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat olan halkımızın temel gıda maddesi olan ekmekte azami fiyat, şu anda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok ilimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçe olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı '5 lira algısı' oluşturmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."

- "Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim"

Balcı, fırıncı esnafının sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıkla sürekli diyalog halinde olduklarını aktararak esnafın içinde bulunduğu zor durumun farkında olduklarını, fırıncı esnafının mağdur olmaması için kilogramı 20 liranın altına satılan illerde de ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce yapması gerektiğine işaret etti.

Verilen desteklerin ardından un sanayicisinin, fırıncı esnafına unu 360 liradan vermeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Balcı, farklı bir uygulama içerisine giren un sanayicilerine gerekli yaptırımların yapılacağını ve fırıncı esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bu zor süreçlerde fırıncı esnafının kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Balcı, "Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim." diye konuştu.



