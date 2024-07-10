Türkiye formasıyla sahaya atladı, Morata'yı sakatladı! İspanya'nın sevinci yarım kaldı...

İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen İspanyollar 5 dakika içinde yaptığı geri dönüşle mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İspanya, tarihinde 5’inci kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final oynamaya hak kazandı. İspanya, 14 Temmuz’da Hollanda - İngiltere eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Fransa’yı yenerek finale çıkan İspanya’nın sevincine maç sonrası yaşanan bir olay gölge düşürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İspanya, takıma halinde büyük bir sevinç yaşamaya başladı.
Sahanın İspanya taraftarlarının bulunduğu tribüne yakın tarafında takım olarak bir araya gelip topluca sevinç yaşadı. Fakat tam bu sırada sahaya üzerinde Türkiye forması olan bir taraftar girdi.
Güvenlik görevlileri İspanyol futbolcuların yanına koşan taraftarı kovalamaya başladı. Fakat tam futbolcuların yanına gelmişken bir güvenlik görevlisinin ayağı kaydı ve Alvaro Morata’ya çarptı.
Çarpışma sırasında güvenlik görevlisinin ayağı Morata’nın bileğine sert bir şekilde geldi. Darbenin etkisiyle büyük bir acı yaşayan Morata sekmeye başladı. Bileğinde sorun yaşayan İspanya’nın yıldız oyuncusu Alvaro Morata’nın Pazar günü oynanacak EURO 2024 finalinde oynamama tehlikesi bulunduğu öğrenildi.