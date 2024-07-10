Türkiye formasıyla sahaya atladı, Morata'yı sakatladı! İspanya'nın sevinci yarım kaldı...

İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen İspanyollar 5 dakika içinde yaptığı geri dönüşle mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İspanya, tarihinde 5’inci kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final oynamaya hak kazandı. İspanya, 14 Temmuz’da Hollanda - İngiltere eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

GALİBİYET SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

Fransa’yı yenerek finale çıkan İspanya’nın sevincine maç sonrası yaşanan bir olay gölge düşürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İspanya, takıma halinde büyük bir sevinç yaşamaya başladı.

TÜRKİYE FORMASIYLA SAHAYA ATLADI

Sahanın İspanya taraftarlarının bulunduğu tribüne yakın tarafında takım olarak bir araya gelip topluca sevinç yaşadı. Fakat tam bu sırada sahaya üzerinde Türkiye forması olan bir taraftar girdi.

GÖREVLİ MORATA'YA ÇARPTI

Güvenlik görevlileri İspanyol futbolcuların yanına koşan taraftarı kovalamaya başladı. Fakat tam futbolcuların yanına gelmişken bir güvenlik görevlisinin ayağı kaydı ve Alvaro Morata’ya çarptı.

'FİNALDE OLMAYABİLİR'

Çarpışma sırasında güvenlik görevlisinin ayağı Morata’nın bileğine sert bir şekilde geldi. Darbenin etkisiyle büyük bir acı yaşayan Morata sekmeye başladı. Bileğinde sorun yaşayan İspanya’nın yıldız oyuncusu Alvaro Morata’nın Pazar günü oynanacak EURO 2024 finalinde oynamama tehlikesi bulunduğu öğrenildi.





