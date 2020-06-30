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Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig, 3. Lig ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verildiğini açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.06.2020 20:18 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig, 3. Lig ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verildiğini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig, 3. Lig ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verildiğini açıkladı.

Liglerin tescil formatı ile ilgili karar, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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