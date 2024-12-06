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Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha! Gece yarısı yaptığı paylaşımla veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.12.2024 08:15
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse gece saatlerinde yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha! Gece yarısı yaptığı paylaşımla veda etti

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Köse, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının ve ilgili kurulların tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği,başarılı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

"SÖYLEMLER VE EYLEMLER ZIT"

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Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig istifa son dakika tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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bu istifa edenler GS li
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