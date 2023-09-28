Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi Play-Off açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

"BİZ ONAY VERİRİZ"

Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off sistemine onay verebileceklerini söylemişti. Çebi, "Play-off kulüplerin ortak alacağı bir karar. Eğer böyle bir sonuç olursa biz onay veririz. Bizce bir sakıncası yok." ifadelerini kullanmıştı.



