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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi Play-Off açıklaması!

28.09.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Son günlerde gündemde olan Play-Off konusuna dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Play-Off oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

"BİZ ONAY VERİRİZ"

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Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, play-off sistemine onay verebileceklerini söylemişti. Çebi, "Play-off kulüplerin ortak alacağı bir karar. Eğer böyle bir sonuç olursa biz onay veririz. Bizce bir sakıncası yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Nur Çebi'den play-off için açıklama! Ahmet Nur Çebi'den play-off için açıklama!


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