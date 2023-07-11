Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın katıldığı imza töreninde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Ramazan Üçdan, Volkan Can, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF eski Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Kadın A Milli Futbol Takımı oyuncuları ile Sürat Kargo'nun kadınlardan oluşan yönetim ekibi de hazır bulundu.

BÜYÜKEKŞİ: "SÜRAT KARGO GİBİ DEĞERLİ BİR MARKAYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi törende yaptığı konuşmasında kargo sektörünün önde gelen şirketlerinden Sürat Kargo gibi değerli bir markayla iş birliği yapmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Sizlerin huzurunda kendilerine büyük futbol ailemize hoş geldiniz demek istiyorum. Sponsorlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde, futbolumuzu daha ileriye taşımak için başlattığımız proje ve uygulamalarımızı en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz. İnşallah, attığımız tohumların meyvelerini hep birlikte alacağız. Ve yeni tohumlar atarak birlikte bu tohumları yeşerteceğiz." dedi.

"ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARILARLA BİZE DESTEK OLAN SPONSORLARIMIZI GURURLANDIRMAK VE MARKALARINA DEĞER KATMAK İSTİYORUZ"

Futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarılar yakalamak için federasyonların en önemli partnerlerinin sponsorlar olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Sponsorlarımız bize maddi, manevi destek veriyor. Biz de elde ettiğimiz başarılarla onları gururlandırmak ve markalarına değer katmak istiyoruz. İlk göreve geldiğimizden bu yana, sponsorluk gelirlerimizde kayda değer bir artış sağladık. 11 sponsorumuzla sözleşmelerimizi yeniledik. Yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Çünkü, sponsorlarımızla emek isteyen, girişkenlik gerektiren ilişkiler kurma gayretinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA KADIN FUTBOLU 100 YIL ÖNCE ERKEK FUTBOLUNDAN DAHA POPÜLERDİ"

Kadın futbolunun dünyadaki ve ülkemizdeki geçmişine değinen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada kadın futbolu 100 yıl önce erkek futbolundan daha popülerdi. Kadınlar arasındaki ilk futbol maçı 1895 yılında, Kuzey Londra'da oynandı. Oynayanlar fabrikada işçi olarak çalışan kadınlardı. İlk uluslararası karşılaşma 1920 yılında gerçekleştirildi. 1921 yılında ise kadın futbol takımlarının yer aldığı Kadınlar Futbol Birliği kuruldu. Yani kadın futbolu yeni bir şey değil. Aksine çok köklü bir geçmişe sahip. Ülkemizde ise ilk kadın futbol takımı resmi olarak 52 yıl önce 1971'de kuruldu. Uzun süren bir emekleme dönemi geçirdik. Ancak artık koşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geride bıraktığımız bir yıllık görev süremizde, kadın futbolunu geliştirmek ve kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için büyük bir gayret gösterdik. Federasyonumuz bünyesinde ilk kez Kadın Futbolu Komitesi'ni kurduk. Daha önce Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne bağlı olan kadın futbolunu ayrı bir birim haline getirdik. Kadın Futbolu Direktörlüğü çatısı altında milli takımlar, lig ve kadın futbolu ile ilgili tüm projeleri bir araya getirdik. Kulüplere verdiğimiz desteğin yanı sıra kadın futbol direktörlüğümüz yönetiminde antrenör eğitimine, sporcuların gelişimine yönelik pek çok çalışma yürütüyoruz."

"TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLUNUN POPÜLERLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR ENERJİ HARCAYACAĞIZ"

Türkiye'de 5-19 yaş arasında 11 milyon kız çocuğunun olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "UEFA'nın kadın futbolu stratejisi kapsamında UEFA Playmakers programını uygulamaya koyduk. Hiç futbol oynamamış kız çocuklarının futbolu sevmesini sağlamayı hedefleyen bu proje ile birçok ilimizde eğitimler verdik. Kız çocuklarımızın futbolu nasıl hızlı öğrendiklerini ve ne kadar hevesli olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ve bu alana daha çok odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Diğer taraftan, tüm paydaşlarımızla birlikte yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştayında strateji planımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Burada kadın futbolunun gelişimi ile ilgili stratejilerimiz ve yol haritamız da yer alacak. Bu hedeflerin sıkı takipçisi olacağız. Türkiye'de kadın futbolunun popülerliğini arttırmak için büyük bir enerji harcayacağız." diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi içimizden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanımız, İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Yine Futbol Federasyonu’nda benim Başkan Vekilim ve İcra Kurulu Üyemiz olan Nüket Küçükel Ezberci İspanya Büyükelçisi oldu. Özellikle kadın futbolu ve dış ilişkiler ile ilgili yoğun bir emek sarf etti. Kendisine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra İspanya’da erkek futbolumuzun da kadın futbolumuzun da elçisi olacak. Yolunuz açık olsun.”

"KADIN MİLLİ TAKIMLARIMIZ İNŞALLAH SÜRAT KARGO'NUN DESTEKLERİYLE DAHA DA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEKLER"

Kadın futbolcularının verdikleri desteğe kısa sürede elde ettikleri başarılarla karşılık verdiğini vurgulayan Büyükekşi, "İnşallah Sürat Kargo'nun destekleriyle daha da büyük başarılar elde edecekler. Şu anda bizlerle birlikte olan millilerimize eylül ayında başlayacak UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi karşılaşmalarında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki B Ligi'ne yükselerek yine Türk halkını gururlandıracaklardır. Kadın futboluna verdiğimiz önemi ve desteği daha da artırarak sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bu anlamda, Sürat Kargo ile iş birliğimizin Kadın Milli Takımlarımız ve Türk futbolu adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın futbolunun gücünü artırmak ve hızına hız katmak için "Gücünde Sürat Var" sloganıyla Kadın Millilerimizle yola çıkan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

OĞUZ: "FUTBOLDA KADININ GÜCÜNE SÜRATLE GÜÇ KATACAĞIZ"

İmza töreninde kadına verdikleri öneme ve desteğe vurgu yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Bugün Sürat Kargo olarak, kadın futbolunun gücünü artırmak ve hızına hız katmak için "GÜCÜNDE SÜRAT VAR" sloganımızla yola çıkıyoruz. Kadın futbolu, bir spor dalı olmanın ötesinde cesaret ve güç kaynağıdır. Yeteneklerini, güçlerini azim ve kararlılıkla sahaya koyan kadın futbolculara sürat katmak için onlarla sahada şimdi biz de varız. Yılların verdiği sektörel deneyimle çok iyi biliyoruz ki sürat başarıyı destekleyen en ciddi kuvvettir. Markamızın temeli olan "hız"ı kadın futboluna taşıyarak gelecek nesillere ilham vermek ve bu heyecanı paylaşmak bizler için çok büyük mutluluk… Biz bu heyecanı her gün yaklaşık %70'i kadın olan takımımızla paylaşıyoruz. Hayatın her alanında onlarla yürüyoruz. Bugün burada bir ilki duyurmak istiyoruz. Özellikle aktarma merkezlerinin yönetiminde yoğun bir şekilde erkek egemen olan sektörümüzde Sürat Kargo olarak kadının gücünden faydalanacak ve aktarma merkezlerimizin yönetimini tamamen kadınlarımızdan oluşturacağız. Bunu duyurmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yüzde yüz futbol sevgisi taşıyan bir marka olarak kadın futbolunun yükselişine desteklemekten gurur duyuyoruz. Süratimizle kadın futbolunun büyümesine katkı sağlamak için bugün attığımız bu adımın gücünde sürat var. Çünkü biz futbolu çok severiz." diye konuştu.

KALKAVAN: "SÜRAT KARGO İLE YAPACAĞIMIZ İŞ ORTALIĞIYLA KADIN FUTBOL MİLLİ TAKIMLARIMIZDA SES GETİREN PROJELERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise Sürat Kargo'nun Kadın Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru olduğunu duyurmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bilindiği üzere Sürat Kargo, kargo sektöründe Türkiye'nin önde gelen güvenilir şirketlerinden biri olarak; geniş dağıtım ağı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında bizleri gururla temsil ediyor. Gerçekleştireceğimiz iş ortaklığımız ile 2 yıl boyunca Kadın Milli Futbol Takımlarımızda ses getiren projelere imza atacağımıza inancım sonsuz. Sürat Kargo'nun destekleriyle, daha da büyüyecek, yeni yetenekleri keşfedecek ve Kadın Milli Futbol Takımlarımızın başarılarını daha geniş kitlelere duyuracağız." ifadelerini kullandı.

KIRAGASI: "YENİ YOL ARKADAŞIMIZ SÜRAT KARGO'NUN ADI GİBİ ULUSLAR LİGİ'NDE SÜRATLE B LİGİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da konuşmasında yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle çocukları odağına alan ve toplumda fırsat eşitliği yaratmak adına çalışmalarını sürdüren Sürat Kargo'nun artık kadın futbolu ve Kadın Milli Takımlarının yanında olduğunu bilmenin geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kadın futbolu, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının değiştiğinin en önemli örneklerinden biri. Kalıp yargıların yıkılması ve kadın gücünün futbol sektöründeki payının her geçen gün artması ile önyargıların yerine desteklenmek, bu alanda istihdam yaratmak ön plana çıkmakta. Son senelerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yatırım ve destek ile sesimizin daha gür çıktığı yadsınamaz bir gerçek. Kadın futbolunun popülaritesi ve buna bağlı olarak gelişimi hızlı şekilde artıyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın rekor izleyici kitlesine ulaşması, bu sporun sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini de göstermekte. Kadın futbolunun profesyonel bir yolda ilerlemesi için yatırımların sürdürülebilir olması, sağlam ticari stratejilerin hayata geçirilmesi önemli bir gereklilik. Her sene kadın futbolundaki pay artmakta ve bu alan kadın yönetici, futbolcu, hakem ve antrenör sayılarında ki artış ile yeni istihdam alanı olarak karşımıza çıkmakta. Devletimizin kadın odaklı spor politikası ile kadın futbolu da profesyonelleşme yolunda hızlı adımlar atmaya hazır hale geliyor. Bu paralellikte ülkemizde kadın futboluna ivme kazandıracak Uluslar Ligi için ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Oyuncularımızın ülkemizi gururlandırmak ve bu oyunu daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerden takımım adına tek ricam bizleri maçlarımızda yalnız bırakmamanız olacaktır. Taraftarımızın desteğini yanımızda hissettikçe emin olun, büyük bir cesaret ile zor yolları çok daha kolay aşacağız. Yeni yol arkadaşımızın adı gibi Uluslar Ligi'nde süratle B Ligine çıkıp, kadın futbolunun bilinirliğini, görünürlüğünü ve marka değerini daha da yükseklere taşımak istiyoruz. Amacımız bir yandan da daha fazla kız çocuğunu futbolla tanıştırmak ve onları Milli Takımlar seviyesinde en üst aşamaya gelecek şekilde hazırlamak. Yeni sezonda Kadın Milli Takımları ve kadın futbolu için yeni macera başlıyor olacak, bu macerada Sürat Kargo'nun varlığını hep hissedeceğimizi biliyor ve bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İMZA TÖRENİNDE MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Büyükekşi, Sürat Kargo Genel Müdürü Oğuz'a 10 numaralı Milli Takım forması hediye etti.

