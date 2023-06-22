Türkiye futbolunda yeni dönem! Yarı otomatik ofsayt sistemi önümüzdeki sezon hayata geçiyor! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi müjdeyi verdi

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak seçime girdiği genel kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kulüp başkanlarıyla birebir sohbetler gerçekleştirdi.

Olağan genel kurula Süper Lig'deki kulüp başkanlarının tamamı katılırken, genel kurul başladığı saate kadar Beşiktaş Ahmet Nur Çebi henüz salona gelmedi. Genel kurul toplantısının açılışı yapıldıktan sonra başkanlık divanının seçilmesi için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak genel kurulda divan başkanı seçildi. Başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile toplantı devam etti.

YENİ SİSTEM TÜRKİYE'YE GELİYOR

Mehmet Büyükekşi, "4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Birkaç hafta içinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistemdir.

FUTBOLCULARIN BİR SANİYE İÇERİSİNDEKİ 50 HAREKETİNİ KAYDEDEBİLİYOR

Stadyumun farklı bölgelerine yerleştirilen 12 özel kamera, futbolcuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydedebiliyor. Hakemler de ofsayt olarak geçen 29 vücut hareketini inceleyip son kararlarını verecek.

STADYUMLARDAKİ EKRANLARDA DA YAYINLANACAK

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SAOT görüntülerinin eş zamanlı olarak yayıncılarla maç esnasında paylaşılacağı temin edildi. Pozisyonun neden ofsayt olduğu, oyuncunun hangi hatası nedeniyle ofsaytta kaldığı stadyumlardaki ekranlarda da yayınlanacak.



