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Türkiye-Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş şoku

13.06.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu 2. maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler'le kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız'da son dakika gelişmesi... Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi Ay Yıldızlılar'da İtalya maçı sonrasında sol arka alt adalesinde sertleşme oluşan Umut Meraş ile birlikte Çağlar Söyüncü tedbir amaçlı çalışmada yer almadı.

Türkiye-Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş şoku

EURO 2020 A Grubu 2. maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena’da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

TEDBİR AMAÇLI ÇALIŞMADA YER ALMADILAR

İtalya maçı sonrasında sol arka alt adalesinde sertleşme oluşan Umut Meraş ile birlikte Çağlar Söyüncü tedbir amaçlı çalışmada yer almadı. İki yıldız fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım , hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.


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Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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