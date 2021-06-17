Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Galler'e 2-0 mağlup olduğu maç, dış basında geniş yer verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galler kaptanı Gareth Bale'den övgüyle bahsedilirken, Ada basınında BBC Sports, "Galler'in yıldızları parladı" başlığıyla verdiği haberde, "30 bini aşkın Türkiye'yi destekleyen taraftar, maçın bitiş düdüğünün ardından suskunluğa bürünürken, Gallerli futbolcuların sevinç çığlıkları duyuldu. Galler'in yıldızları Gareth Bale ve Aaron Ramsey, bir kez daha parladı" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Ramsey'in şu sözlerine de yer verildi:

"İkinci yarıda harika bir karakter sergiledik ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi kendimize harika bir fırsat verdik, önümüzde önemli bir maç daha var, şu anda iyi bir pozisyondayız."

The Guardian'da ise, "Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdı" başlığı altında, "Bale penaltıyı kaçırdı ancak Ramsey ve Roberts'ın golleriyle Galler 3 puanı aldı" denildi; Galler Teknik Direktörü Rob Page'in, yıldız oyuncu Bale için "Onun iki asisti olmasaydı bu oyunu kazanamazdık" sözleri kullanıldı.