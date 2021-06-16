Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı kaşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarında sahada tansiyon bir anda yükseldi. 90. dakikada Galler ceza alanında yaşanan bir pozisyonun ardından Burak Yılmaz ile Galler'li futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra diğer futbolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, maçın hakemi Artur Dias, olaya karışan Burak Yılmaz, Chris Mepham ve Ben Davies'e sarı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON



