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Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

16.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Burak Yılmaz ile rakip oyuncular arasında Galler ceza sahasında tartışma yaşandı. Daha sonra diğer futbolcular da olaya dahil oldu. Maçın hakemi Artur Dias pozisyonun ardından 3 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı kaşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarında sahada tansiyon bir anda yükseldi. 90. dakikada Galler ceza alanında yaşanan bir pozisyonun ardından Burak Yılmaz ile Galler'li futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra diğer futbolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, maçın hakemi Artur Dias, olaya karışan Burak Yılmaz, Chris Mepham ve Ben Davies'e sarı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

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