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Türkiye geçen yıl baharat ihracatından 212 milyon dolarlık gelir elde etti

20.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kekik, toplam baharat ihracatında yüzde 30’luk paya sahip oldu - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı: - "212 milyon doların 2-3 sene içinde 250 milyon dolara gideceğini rahatlıkla söyleyebiliriz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'nin baharat ihracatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5 artarak 212 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de üretilen baharatlar, geçen yıl 130 ülkeye satıldı. ABD, Almanya ve Çin, en fazla baharat ihraç edilen ülkeler oldu.

Önceki yıl 202 milyon dolar olan baharat ihracatı, geçen yıl miktar bazında yüzde 8 artarak 67 bin tona, değer bazında da yüzde 5'lik artışla 212 milyon dolara ulaştı.

- Kekik, defne yaprağı ve kimyon öne çıktı

En fazla ihracat kekik, defne yaprağı ve kimyonda gerçekleştirildi. Kekik, 64 milyon dolarla toplam baharat ihracatında yüzde 30’luk paya sahip oldu. Kekiği 44 milyon dolarlık ihracatla defne yaprağı, 11 milyon dolarlık ihracatla kimyon izledi.

Baharat ihracatçısı firmaları çatısı altında toplayan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye’nin baharat konusunda oldukça zengin olduğunu söyledi.

Yağcı, Kovid-19 salgını sürecinde kekik gibi baharat ürünlerinin tüketiminde artış olduğunu kaydetti.

- "Kekiğin yüzde 90’ı Denizli’de üretiliyor"

Kekik ihracatında Ege’nin çok büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

“Kekik ihracatı kuraklık olmasa daha fazla olurdu. 23 bin ton kekik ihracatı öngörmüştük 2021’de ama 21 bin tonlarda kaldı. Kekiğin yüzde 90’ı Denizli’de üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasa geçtik, kekikteki talebin süreceği düşüncesiyle. Tavas ilçesi tarafında yeni bir bölge tespit edildi. Mevcut üretime yakın bir miktarda üretim yapılacak bir alan. Orada organik kekik üretimi planlanıyor. 100 bin dekarlık büyük bir alan. Bu şekilde kekiğin üretiminin önü açılacak."

Yağcı, bu yıl baharat ihracatında en az yüzde 5’lik artış öngördüklerini dile getirerek, "212 milyon doların 2-3 sene içinde 250 milyon dolara gideceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kekik ihracatı da iklim koşullarından dolayı rekolte düşüklüğü olmazsa mutlaka asgari yüzde 10 artacaktır." ifadelerini kullandı.

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