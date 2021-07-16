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  4. Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

16.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu satış işlemlerinden 535 bin 445'ini konut, 226 bin 901'ini arsa, 350 bin 78'ini tarla, 57 bin 208'ini iş yeri, geriye kalan bölümünü diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ülke genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapılarak 8 milyar 636 milyon 597 bin 516 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, mayıs ayında 129 bin 18 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Haziranda bu rakam mayısa göre yüzde 118 artış gösterdi ve 282 bin 218 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Haziranda gayrimenkul satış işlemlerinden 2 milyar 26 milyon 810 bin 179 lira tapu harcı geliri sağlandı.

- En çok satış işlemi İstanbul'da oldu

Ocak-haziran döneminde ülke genelinde 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu satış işlemlerinden 8 milyar 636 milyon 597 bin 516 lira tapu harcı geliri elde edildi.

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 161 bin 451 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 84 bin 335 satış işlemiyle Ankara, 59 bin 353 satışla İzmir, 47 bin 687 satışla Antalya, 44 bin 309 satışla Bursa, 41 bin 872 satışla Konya takip etti.

Bu satış işlemlerinden 535 bin 445'ini konut, 226 bin 901'ini arsa, 350 bin 78'ini tarla, 57 bin 208'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

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