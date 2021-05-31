Türkiye Gine hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta? Milliler Gine hazırlığında!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarına devam ediyor. A Milli Takımı, Gine Milli Takımı'nı Antalya'da karşılayacak. Türkiye Gine hazırlık maçına ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasına girdi. Futbolseverler söz konusu maçın saatini merak ediyor. Peki Türkiye Gine hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar haberimizde yer almaktadır...

TÜRKİYE GİNE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Gine maçı 31 Mayıs 2021 Pazartesi gerçekleştirilecek. Sonucu merakla beklenen maç TRT Spor'da canlı yayınlanacak. A Milli Takımı'nın Gine ile ilk kez karşı karşıya geleceği Türkiye-Gine maçı, 20.00'da ekranlarda olacak. Maç Antalya Stadı'nda oynanacak. Düdüğü çalacak isim Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev olacak. A Milli Takım'ın Antalya kampı 1 Haziran'da bitecek.

A Milli Takım daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olmuştu. Gine maçı ile A Milli Takım, tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler aşağıdaki gibidir: