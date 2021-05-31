Türkiye Gine hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta? Milliler Gine hazırlığında!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarına devam ediyor. A Milli Takımı, Gine Milli Takımı'nı Antalya'da karşılayacak. Türkiye Gine hazırlık maçına ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasına girdi. Futbolseverler söz konusu maçın saatini merak ediyor. Peki Türkiye Gine hazırlık maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar haberimizde yer almaktadır...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Gine maçı 31 Mayıs 2021 Pazartesi gerçekleştirilecek. Sonucu merakla beklenen maç TRT Spor'da canlı yayınlanacak. A Milli Takımı'nın Gine ile ilk kez karşı karşıya geleceği Türkiye-Gine maçı, 20.00'da ekranlarda olacak. Maç Antalya Stadı'nda oynanacak. Düdüğü çalacak isim Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev olacak. A Milli Takım'ın Antalya kampı 1 Haziran'da bitecek.
A Milli Takım daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olmuştu. Gine maçı ile A Milli Takım, tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmaya hazırlanıyor.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler aşağıdaki gibidir:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meraş (Le Havre),
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe),Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),
Forvet: Enes Ünal (Getafe), Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
Okuyucu Yorumları 0 yorum