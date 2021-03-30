Türkiye grupta kaçıncı sırada? Millî maç fikstürü belli oldu | İşte Dünya Kupası elemelerinde puan durumu

30 Mart Salı günü Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımımız, 6 puanla grupta birinci sırada yer alırken, kendisiyle aynı puana sahip Karadağ ise 2. sırada bulunuyor. Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye’nin Dünya Kupası Elemelerindeki fikstürü de belli oldu.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

A Millî Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde 4-2’lik Hollanda galibiyetinin ardından Norveç karşısında da 3-0’lık galibiyet elde ederek 6 puanla G Grubunda birinci sırada yer alıyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PUAN DURUMU

Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubunda yer alan Türkiye, 2’de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Rakiplerine 7 gol atan ve kalesinde 2 gol gören A Millî Futbol Takımımızla aynı puandaki Karadağ ise ikinci sırada. Karadağ, rakip fileleri 6 kez sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

3 puandaki iki takımdan Hollanda, 3'ncü sırada yer alırken, Norveş ise 4'ncü sırada bulunuyor. Henüz puan toplayamayan Letonya 5'nci, Cebelitarık ise 6'ncı sırada yer alıyor.

İŞTE DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU…

Türkiye, 1 Eylül 2021'de kendi evinde Karadağ, 4 Eylül 2021'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül 2021'de ise Hollanda ile deplasmanda oynayacak. 10 Ekim'de Norveç'i konuk edecek olan Türkiye, 11 Ekim'de ise Letonya deplasmanına gidecek. Türkiye, 13 Kasım'da Cebelitarık, 16 Kasım'da Karadağ ile karşılaşacak…



